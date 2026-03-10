Intoxicación masiva en desayuno del 8M en Tlaquiltenango deja más de 100 personas afectadas

Un desayuno organizado por el Sistema DIF de Tlaquiltenango con motivo del Día Internacional de la Mujer derivó en una intoxicación alimentaria que afectó a más de 100 personas, en su mayoría mujeres, en el municipio de Tlaquiltenango, en el estado de Morelos.

El evento se realizó el domingo 8 de marzo en la cancha techada del centro del municipio, donde se ofreció un desayuno a las asistentes como parte de las actividades conmemorativas.

Entre los alimentos servidos se encontraban chilaquiles con crema y queso, pan, café, té y agua.

SECRETARÍA DE SALUD CONFIRMA INTOXICACIÓN ALIMENTARIA TRAS FESTEJO DEL DÍA DE LA MUJER

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó el incidente a través de un comunicado en el que informó que al menos 60 personas presentaron síntomas asociados con intoxicación alimentaria.

La dependencia señaló: “La Secretaría de Salud informa que el día de ayer, durante un desayuno con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el municipio de Tlaquiltenango, se registró un incidente de intoxicación alimentaria que afectó a 60 personas, de las cuales 46 fueron mujeres y 14 hombres.”

Según el reporte médico oficial, las personas afectadas presentaron dolor abdominal, vómito, diarrea y deshidratación.

54 PACIENTES RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITALES DE LA REGIÓN

Las autoridades de salud informaron que 54 pacientes recibieron atención médica ambulatoria en hospitales de la región.

Los servicios fueron brindados en el Hospital General IMSS Bienestar Dr. Ernesto Meana San Román y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su hospital general ordinario ubicado en Zacatepec.

Asimismo, seis personas requirieron hospitalización en unidades médicas públicas y privadas para recibir tratamiento.

De acuerdo con el último informe emitido por las autoridades sanitarias, todos los pacientes fueron dados de alta posteriormente tras evolucionar de manera favorable.

COPRISEM REALIZÓ VERIFICACIÓN SANITARIA

La Secretaría de Salud informó que los alimentos consumidos durante el evento fueron preparados en las instalaciones del DIF municipal de Tlaquiltenango, cuya operación depende del ayuntamiento.

Ante esta situación, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (COPRISEM) acudió al lugar donde se elaboraron los alimentos para realizar acciones de control sanitario.

Entre las medidas implementadas se incluyeron tomas de muestras de los alimentos para análisis microbiológicos, los cuales serán procesados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Morelos.

AUTORIDADES REALIZAN ACCIONES DE PREVENCIÓN SANITARIAS

Además de la verificación sanitaria, personal especializado llevó a cabo acciones de fomento sanitario dirigidas al personal encargado de la preparación de alimentos.

Las actividades incluyeron pláticas sobre buenas prácticas en el manejo de alimentos, lavado adecuado de manos y desinfección del agua.

También se distribuyeron frascos de plata coloidal para la correcta desinfección de frutas y verduras, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios en la preparación de alimentos.