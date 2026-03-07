$!En 100 años, mujeres avanzan en educación en México, pero no se refleja en la participación económica: IMCO

Durante el último siglo, la participación de las mujeres en la educación, el trabajo y la política ha experimentado transformaciones profundas en México. De un contexto marcado por altos niveles de analfabetismo y exclusión de la vida pública, el país transitó hacia un escenario en el que las mujeres son mayoría en la educación superior y cuentan con representación paritaria en el Poder Legislativo. Estos cambios ampliaron sus derechos y fortalecieron su presencia en la esfera pública. Sin embargo, el aumento en la escolaridad de las mujeres, considerado uno de los avances más significativos desde 1900, no se ha traducido con la misma velocidad en una mayor participación económica ni en mejores condiciones laborales. Para documentar estos cambios y analizar los retos actuales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrolló doce series históricas que permiten medir la evolución de la participación femenina en México durante las últimas diez décadas. TE PUEDE INTERESAR: MUJERES DISMINUYEN EL NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN Los cambios en la estructura demográfica han sido determinantes en la transformación de la vida de las mujeres. Desde 1960, el número promedio de hijos por mujer pasó de casi siete a menos de dos. Además, actualmente las mujeres tienden a casarse aproximadamente diez años más tarde y presentan una esperanza de vida seis años mayor que la de los hombres. Estas modificaciones han ampliado las oportunidades para el acceso a la educación y al trabajo. Al mismo tiempo, han generado nuevos desafíos relacionados con el envejecimiento poblacional y el aumento en la demanda de cuidados dentro de la sociedad.

MUJERES MANTIENEN MAYOR PRESENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR El acceso de las mujeres a la educación también ha cambiado de manera significativa. Mientras que en 1900 las tasas de analfabetismo femenino alcanzaban cerca del 78%, en la actualidad las mujeres representan el 53% de la matrícula universitaria en el país. Este crecimiento ha contribuido a ampliar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. No obstante, persisten diferencias en la elección de carreras. Las mujeres suelen concentrarse en áreas vinculadas al cuidado, los servicios y la docencia, sectores que en promedio ofrecen menores ingresos. Por otro lado, los hombres predominan en campos como las ingenierías y las ciencias computacionales, que tienen mayor demanda y mejores perspectivas salariales.

PERSISTEN BRECHAS ECONÓMICAS ENTRE MUJERES Y HOMBRE A pesar del incremento en los niveles educativos, la integración de las mujeres al mercado laboral no ha avanzado al mismo ritmo ni ha garantizado condiciones de igualdad. Aunque a inicios del siglo XX las mujeres estaban prácticamente excluidas del trabajo remunerado y hoy representan cerca de la mitad de la fuerza laboral, las brechas de género persisten. Un ejemplo de ello es la diferencia salarial. En las últimas tres décadas, la brecha se redujo de 27% en 1995 a 13% en 2025. Aunque el cambio muestra una tendencia a la baja, aún existen diferencias en ingresos entre hombres y mujeres. Otro factor señalado es el rezago en las políticas de cuidado. La licencia de maternidad permanece sin cambios desde 1970, cuando apenas el 18% de las mujeres formaba parte de la fuerza laboral. Los permisos de paternidad se incorporaron hasta años recientes y continúan siendo limitados. Este desfase entre las condiciones actuales del mercado laboral y el marco institucional de cuidados influye en la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres dentro del empleo formal.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila VIOLENCIA QUE IMPACTA EN LA AUTONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA La violencia contra las mujeres también representa un obstáculo para su desarrollo y autonomía. Entre 2008 y 2012, la tasa de mujeres víctimas de homicidio se duplicó en el país. En 2021 se registró la cifra más alta, con 6.07 homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes. A lo largo de las últimas décadas se han creado instrumentos para medir y visibilizar esta problemática, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, implementada en 2003, y la tipificación del feminicidio en 2012. Sin embargo, persisten altos niveles de subregistro y una cifra negra elevada, lo que limita el acceso efectivo a la justicia y afecta el bienestar de las mujeres.

DE LA EXCLUSIÓN POLÍTICA A LA PARIDAD LEGISLATIVA En el ámbito político, la participación femenina también ha cambiado de manera significativa. Durante más de cien años ninguna mujer ocupó un escaño en el Congreso federal. La primera diputada federal fue electa en 1954, un año después de que se reconociera el derecho al voto de las mujeres en México. A partir de la implementación de acciones afirmativas, la presencia de mujeres en el Poder Legislativo comenzó a incrementarse. Este proceso se consolidó con la reforma constitucional de 2019 conocida como “Paridad en Todo”, que estableció la igualdad en la integración de cargos públicos. Como resultado de estas medidas, México pasó de contar con 37% de legisladoras en 2014 a alcanzar la paridad en la LXV Legislatura, correspondiente al periodo 2021-2024.

PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES Ante este panorama, el IMCO plantea diversas medidas orientadas a fortalecer la participación económica femenina y mejorar las condiciones laborales. Una de las propuestas consiste en avanzar hacia un sistema de licencias parentales compartidas que se adapte a las condiciones actuales del mercado laboral y a las nuevas dinámicas familiares. Experiencias internacionales indican que los esquemas más efectivos contemplan licencias cercanas a 40 semanas y reemplazos salariales de entre 60% y 70%. El organismo plantea que este modelo podría financiarse mediante un fondo tripartito integrado por el Estado, los empleadores y los trabajadores. TE PUEDE INTERESAR: La revolución editorial de las mujeres: publican más libros que hombres y amplian diversidad narrativa Otra de las recomendaciones es impulsar esquemas de trabajo flexible dentro de las empresas, como modalidades híbridas o horarios escalonados. Estas medidas buscan facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal sin afectar el desarrollo profesional ni las remuneraciones de las mujeres. Asimismo, el instituto señala la necesidad de promover estructuras de liderazgo basadas en resultados, con el objetivo de reducir la llamada prima por disponibilidad, un factor que puede ampliar la penalización por maternidad y limitar la permanencia de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones.

