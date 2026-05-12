Investiga FGR a empresa Lovies por lavado de 6,600 mdp pese a salir de ‘lista negra’ del SAT

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Investiga FGR a empresa Lovies por lavado de 6,600 mdp pese a salir de ‘lista negra’ del SAT
    Pese a recibir millones de pesos en operaciones sospechosas y sin justificación comercial, la firma ganó un juicio clave para salir de la “lista negra” fiscal. ESPECIAL

Lovies, implicada en lavado de 6,600 mdp, gana juicio al SAT y sale de lista de “factureras”; sin embargo, la FGR mantiene proceso penal por blanqueo de activos

De las tres empresas implicadas en uno de los mayores esquemas de blanqueo de activos en México (que suma casi 10 mil millones de pesos), la que operó el mayor volumen de recursos ganó un juicio clave para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la borrara de su lista negra de “factureras”.

Se trata de Lovies, razón social que recibió en sus cuentas 6 mil 603 millones de pesos, cifra que representa casi el 70 por ciento del total de los recursos denunciados por el SAT ante la Fiscalía General de la República (FGR).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detecta-sat-red-que-lavo-casi-10-mil-mdp-en-menos-de-tres-anos-EE20607289

Aunque el SAT la incluyó originalmente como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) en agosto de 2018, la compañía obtuvo una sentencia de nulidad por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en septiembre de 2019, dejando sin efecto legal su estatus de “empresa fachada”.

“Se declara la nulidad de la resolución consistente en el oficio número 500-05-2018-22818 de fecha 15 de agosto de 2018, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica”, señala la notificación publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, el triunfo administrativo no frenó la persecución penal. La FGR mantiene activa la acción contra los propietarios de Lovies por lavado de dinero, delito que alcanza penas de hasta 15 años de prisión.

La indagatoria de la FGR revela que, entre enero de 2016 y abril de 2018, la firma registró más de 12 mil depósitos y 21 mil retiros que sumaron montos prácticamente idénticos, con una diferencia marginal de apenas unos miles de pesos entre entradas y salidas.

Lovies fue constituida en Naucalpan, Estado de México, por Vicente Estrada Viveros y Rafael Solano López, bajo la administración de Claudia Guzmán Salazar. Si bien reportó giros dedicados a la publicidad digital y accesorios, sus movimientos bancarios la vinculan al segundo mayor caso de lavado de dinero de la última década, junto con las empresas Optimización Dalga y OHAT.

REFORMA publicó ayer que estas tres entidades (constituidas en notarías de Naucalpan entre mayo y septiembre de 2015) operaron de forma coordinada. En conjunto, dispersaron recursos hacia cientos de personas físicas y morales, muchas de ellas también boletinadas por el SAT.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destaca-el-documento-firmado-por-trump-para-atender-el-consumo-de-drogas-CH20637984

A diferencia de Lovies, las otras dos empresas de la red no lograron revertir su situación fiscal:

OHAT: Movilizó 2 mil 383 millones de pesos y cuenta con Vicente Estrada Viveros como apoderado; permanece en el listado definitivo de EFOS desde finales de 2018.

Optimización Dalga: Relacionada con los mismos actores y con giros que abarcan desde asesoría jurídica hasta servicios farmacéuticos, fue declarada “facturera” definitiva en agosto de 2019, tras registrar operaciones por más de 644 millones de pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Empresas
LAVADO DE DINERO

Organizaciones


FGR
SAT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
NosotrAs: Viviendo una lucha silenciosa y constante desde la educación

NosotrAs: Viviendo una lucha silenciosa y constante desde la educación
Añadió que el plan contempla cooperación con México en áreas como decomiso de precursores químicos, fortalecimiento institucional y combate a las organizaciones criminales, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

Sheinbaum destaca el documento firmado por Trump para atender el consumo de drogas
Fuerzas federales detuvieron en Los Mochis a José Porfirio “N”, alias “El Pío”, y a presuntos integrantes de “Gente del Guano” en Sinaloa.

Omar García Harfuch confirma captura de “El Pío” en Los Mochis; era buscado por Estados Unidos
La SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026 en todo México con cierre oficial el 15 de julio. Sin embargo, algunas entidades podrán solicitar ajustes regionales debido a temperaturas extremas o por la organización del Mundial de Futbol 2026.

Calendario de la SEP... ¿Cuáles estados pueden modificarlo por condiciones climáticas extremas?
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó nuevos créditos de hasta 400 mil pesos para ampliar, remodelar o rehabilitar viviendas.

¿Quieres ampliar tu casa? Este programa ofrece créditos accesibles de hasta 400 mil pesos; son faciles de pagar
Fiesta. Actores de doblaje y creadores de contenido convivirán con cientos de fans en una de las convenciones geek más esperadas de la región.

¿Ya tienes tu boleto? Otakufest Saltillo 2026 reunirá anime, cosplay y estrellas del doblaje este fin de semana
Memo Ochoa recordó momentos importantes vividos con México durante sus participaciones mundialistas.

Guillermo Ochoa confirma presencia con México para la Copa del Mundo 2026