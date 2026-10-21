Servidores públicos de Taxco, cómplices en desapariciones y secuestros

Los seis, dice la fiscalía, son integrantes de la organización criminal “La Familia Michoacana”.

En tres días —del 16 al 19 de octubre— la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a seis servidores públicos del ayuntamiento de Taxco, todos acusados de los delitos de desaparición forzada y secuestro agravado.

El 29 de septiembre, en el centro de Taxco, un grupo de hombres se llevó por la fuerza a una persona.

De acuerdo con la investigación de la FGE, cerca de la escena estaban dos agentes de la Policía Municipal, Gabriel y Olga.

Los agentes no sólo no auxiliaron a la víctima, sino que ordenaron a los agentes de tránsito que se quitaran para no obstruir el paso de los criminales.

Los agentes de tránsito obedecieron. De acuerdo con la fiscalía, después de que el grupo se llevó a la persona, los policías llamaron al Centro de Comando y Control (C2) y se comunicaron con el director, identificado como Ricardo, y con uno de los monitoristas de las cámaras de videograbación del C2, identificado como José.

Los agentes ordenaron que no se informara lo ocurrido a ninguna corporación policial.

Ese 29 de septiembre, el único reporte de desaparición en Taxco fue el de Michelle Guadalupe Sánchez Fuentes, una adolescente de 15 años, según la ficha de búsqueda Alerta Ambar que publicó la FGE.

A la fecha no se sabe de ella. En lo que va de octubre, seis personas han sido reportadas como desaparecidas en Taxco, entre ellas María Carina Apareció Corrales y Dulce Itzel Córdova Pajita, ambas de 16 años y desaparecidas el mismo día, el viernes 16 de octubre.

El 18, fue reportada desaparecida, Sherlyn Monserrat Hernández Manriquez, también de 16 años. Las cuatro adolescentes no han sido encontradas.

LOS DETENIDOS

El director del C2, el monitorista y dos policías municipales fueron detenidos el lunes. El viernes 16 de octubre la fiscalía detuvo al director de Reglamentos, José Carlos Ortega Vara, acusado de haber participado en el secuestro del director del hospital general IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de este municipio, Juan Andrés Vega Carranza (Morena).

“Las investigaciones lo relacionan con la privación de la libertad de un familiar del presidente municipal de Taxco de Alarcón, ocurrida en abril de 2026”, informó la fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con pobladores de Taxco, el director de Reglamentos es integrante del grupo político del alcalde. Acosaba a los comerciantes ambulantes para que pagaran el derecho a piso.

ANTECEDENTES

El 11 de abril pasado, hombres armados se llevaron a Vega Arredondo. El día 14 se supo que el alcalde fue retenido cuando fue a negociar la liberación de su padre al municipio de Tetipac, bastión de “La Familia Michoacana”.

Horas después, ambos fueron liberados. En esos días, a la ciudad llegaron 500 soldados del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la fiscalía. Cercaron Taxco y sobrevolaron helicópteros hasta la liberación del alcalde y su padre.

Este hecho dejó dos interrogantes entre los taxqueños. La primera, por qué las autoridades desplegaron un gran operativo para rescatar al edil y su padre, e ignoran cuando un poblador desaparece.

La segunda, ¿qué negoció el alcalde para que liberaran a su padre? En Taxco, la fórmula desaparición forzada-alcaldía no es nueva.

El anterior alcalde, Mario Figueroa Mundo, tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

Está prófugo desde el 1 de octubre del 2024, cuando entregó el gobierno.Con Figueroa Mundo La Familia Michoacana se enraizó en Taxco y la policía municipal era la que desaparecía, asesinaba y extorsionaba.

Un mes antes de que concluyera su administración, la FGE tomó el control de la policía municipal y detuvo a 10 elementos, acusados de asesinato y desaparición forzada.

En Taxco no existe un colectivo de familiares de desaparecidos, pese a que las desapariciones se cuentan por cientos.

Si alguien quiere buscar a su pariente, se debe ir a Taxco para buscar desde lejos. Quedarse implica amenazas y el acoso de los criminales.

Una que se tuvo que ir es Yazmín Huerta, hija de Miguel Huerta, servidor de la Nación desaparecido el 28 de febrero de 2023, en Temaxcalapa, Taxco.

Tras saber de la detención del director de Reglamentos, Yazmín Huerta exigió: “Ahora que investiguen al presidente Juan Andrés Vega, que informe a qué sube a Tetipac y Atzala a solas, sin fotos. ¿Por qué se reúne con integrantes de la FM?, ¿por qué cuándo hacemos operativos en Taxco y sus alrededores, corre la voz a sus amigos FM para que se escondan y sigan ocultando a sus víctimas?”.