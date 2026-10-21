’Soy libre’... Emma Coronel confirma el fin de su libertad condicional en EU

Según explicó, un juez federal determinó concluir anticipadamente el periodo de supervisión después de revisar su comportamiento y el cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró ante sus seguidores.

Emma Coronel Aispuro , esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán , anunció que terminó su libertad condicional en Estados Unidos , un año antes de la fecha prevista originalmente. La exreina de belleza compartió la noticia durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde habló sobre el cierre de un proceso legal que comenzó en 2021.

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, relató.

La modelo también respondió a quienes cuestionan su situación legal y la posibilidad de que continúe bajo vigilancia. “Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, afirmó.

DE LA DETENCIÓN A LA SALIDA DE PRISIÓN

La historia judicial de Coronel comenzó el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, por autoridades estadounidenses. Meses después, en junio de ese año, se declaró culpable ante una corte federal de Washington D. C. de tres delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero y operaciones con bienes de un narcotraficante.

En noviembre de 2021, el juez Rudolph Contreras la sentenció a 36 meses de prisión y al pago de una multa de 1.5 millones de dólares. La acusación también incluyó su participación en actividades vinculadas con Joaquín Guzmán, entre ellas la fuga del penal del Altiplano en 2015.

Coronel salió de prisión el 13 de septiembre de 2023, después de cumplir casi dos años de condena. Posteriormente, quedó sujeta a cuatro años de libertad condicional, por lo que su supervisión debía terminar en septiembre de 2027.

LA PETICIÓN PARA TERMINAR LA SUPERVISIÓN

En enero de 2026, su defensa solicitó ante un tribunal federal de Washington D. C. que se diera por concluido anticipadamente ese periodo. De acuerdo con información publicada por el periodista Ángel Hernández en Milenio, la petición destacó el cumplimiento de sus obligaciones judiciales y su dedicación a actividades profesionales.

El expediente citado por ese medio señaló que Coronel había cubierto las sanciones económicas impuestas y mantenido un comportamiento satisfactorio. Su abogada, Mariel Colón, también explicó que las restricciones dificultaban la aceptación de compromisos laborales.

“A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, señaló la defensora.