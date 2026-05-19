Investiga la FGR a Samuel García por presunta triangulación internacional de 90 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Investiga la FGR a Samuel García por presunta triangulación internacional de 90 mdp
    Según fuentes federales y liderazgos de Morena, la red utiliza procesadoras de pagos electrónicos para borrar el rastro de fondos provenientes de proveedores como Suministro MYR y la agencia Nauka. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Corrupción

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

Organizaciones


FGR
Morena

Indaga FGR y Morena supuesta red internacional que trianguló 90 mdp del erario de NL al despacho de Samuel García, mediante una empresa en Texas

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) al Gobierno de Samuel García, revelada por dirigentes y diputados de Morena y confirmada por fuentes federales, está enfocada en un presunto nuevo esquema de movilización de recursos desde el erario estatal hasta el despacho personal del mandatario y su padre, Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Este esquema de triangulaciones (más elaborado que el que ya había sido expuesto por Grupo REFORMA desde marzo del 2024) implica el uso de procesadoras de pagos electrónicos que les permite dispersar el dinero y dificultar su rastreo, y pasa en el trayecto por una empresa extranjera vinculada a un familiar de Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno, señaló una fuente allegada al caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-morena-que-pondra-lupa-a-gastos-de-samuel-garcia-y-su-esposa-mariana-IC20778275

La investigación, afirmó la fuente, ha podido vincular a empresas proveedoras del Gobierno, como Suministro MYR y Nauka Comunicación Estratégica, participando en este modelo financiero. REFORMA publicó ayer que Nauka facturó 81.6 millones de pesos al despacho del gobernador por la contratación de pausa digital en redes sociales.

Ante esta información, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena , advirtió que pondrán lupa al gasto millonario que García, quien es aspirante a la Presidencia para el 2030, y su esposa Mariana Rodríguez, mencionada para la Gubernatura, realizan para promover su imagen.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, que es uno de los negocios privados del mandatario estatal, recibió recursos de empresas “hermanas” de proveedores estatales que, a su vez, recibieron cientos de millones de pesos del Gobierno de García.

Una de las vertientes de la indagatoria federal está relacionada con MYR, empresa proveedora de alimentos para penales y corporaciones policiacas, que ha facturado a la administración emecista más de mil 400 millones de pesos.

En este nuevo esquema se detectó en el sistema bancario una presunta ruta de recursos que empieza con Proveedora de Productos Mexicanos JACE, filial de MYR. El flujo, según la investigación, continúa con Transportes Norkux, identificada como posible empresa fachada en la indagación federal, y luego con VGL Logística y Soluciones Integrales y con Trinational Express Logistics.

Esta última empresa fue creada en Laredo, Texas.s , en mayo de 2021 por Eric Peñalver Serna, primo del secretario general de Gobierno.

El informante mostró copias de una transacción entre Jace y Norkux, facturas entre Norkux y VGL y una relación de operaciones bancarias entre VGL y Trinational, que suman 22 millones de dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/paga-samuel-garcia-82-mdp-a-agencia-que-cobra-al-gobierno-y-promueve-su-campana-GD20766770

Finalmente, de acuerdo con los documentos, Trinational pagó al menos 90 millones de pesos al despacho del gobernador entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Facturas en poder de REFORMA muestran que el despacho de García reportó en ese período 18 movimientos por 5 millones de pesos cada uno provenientes de la empresa texana.

Según la investigación federal, esta empresa retiró de sus cuentas 50 millones de pesos a favor de PayU de México, empresa procesadora de pagos electrónicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

Organizaciones


FGR
Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo

NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense.

Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
México Avante y Nuevas Ideas no han transparentado movimientos financieros durante las campañas.

Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México.

SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026.

Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas
Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway.

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis