Investiga la FGR a Samuel García por presunta triangulación internacional de 90 mdp

Este esquema de triangulaciones (más elaborado que el que ya había sido expuesto por Grupo REFORMA desde marzo del 2024) implica el uso de procesadoras de pagos electrónicos que les permite dispersar el dinero y dificultar su rastreo, y pasa en el trayecto por una empresa extranjera vinculada a un familiar de Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno, señaló una fuente allegada al caso.

Una investigación de la Fiscalía General de la República ( FGR ) al Gobierno de Samuel García, revelada por dirigentes y diputados de Morena y confirmada por fuentes federales, está enfocada en un presunto nuevo esquema de movilización de recursos desde el erario estatal hasta el despacho personal del mandatario y su padre, Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

La investigación, afirmó la fuente, ha podido vincular a empresas proveedoras del Gobierno, como Suministro MYR y Nauka Comunicación Estratégica, participando en este modelo financiero. REFORMA publicó ayer que Nauka facturó 81.6 millones de pesos al despacho del gobernador por la contratación de pausa digital en redes sociales.

Ante esta información, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena , advirtió que pondrán lupa al gasto millonario que García, quien es aspirante a la Presidencia para el 2030, y su esposa Mariana Rodríguez, mencionada para la Gubernatura, realizan para promover su imagen.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, que es uno de los negocios privados del mandatario estatal, recibió recursos de empresas “hermanas” de proveedores estatales que, a su vez, recibieron cientos de millones de pesos del Gobierno de García.

Una de las vertientes de la indagatoria federal está relacionada con MYR, empresa proveedora de alimentos para penales y corporaciones policiacas, que ha facturado a la administración emecista más de mil 400 millones de pesos.

En este nuevo esquema se detectó en el sistema bancario una presunta ruta de recursos que empieza con Proveedora de Productos Mexicanos JACE, filial de MYR. El flujo, según la investigación, continúa con Transportes Norkux, identificada como posible empresa fachada en la indagación federal, y luego con VGL Logística y Soluciones Integrales y con Trinational Express Logistics.

Esta última empresa fue creada en Laredo, Texas.s , en mayo de 2021 por Eric Peñalver Serna, primo del secretario general de Gobierno.

El informante mostró copias de una transacción entre Jace y Norkux, facturas entre Norkux y VGL y una relación de operaciones bancarias entre VGL y Trinational, que suman 22 millones de dólares.