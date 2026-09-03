Investiga Secretaría Anticorrupción a Birmex por presuntas irregularidades en la entrega de contratos millonarios

Fuentes del gobierno federal señalan que, en abril pasado, tras descubrir un sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos en la Compra Consolidada de Medicamentos, se sancionó e inhabilitó a la empresa Biomics Lab para recibir contratos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga a Birmex por presuntas irregularidades en la entrega de contratos millonarios.

Sin embargo, tras estas sanciones, una empresa filial de Biomics, llamada Servicios Empresariales Blanroj, comenzó a recibir contratos y adjudicaciones para los mismos servicios y en donde ambas empresas tienen la misma estructura societaria.

Destaca que Blanroj no tenía experiencia en materia de salud y su giro estaba en la industria audiovisual, pero tras la inhabilitación de Biomics esta empresa comenzó a operar en el sector salud y en donde de inmediato comenzó a recibir contratos de diversas dependencias de salud federal que a la fecha suman más de 90 contratos y por lo que ha recibido más de 500 millones de pesos.

El 25 de abril de 2025, Biomics fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por un periodo de 15 meses, es decir, un año y tres meses, por hallarse irregularidades en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.

En la circular número 08/2025 publicada en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que las dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, entes públicos, así como las alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de aceptar propuestas y/o celebrar contratos con esta empresa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que Biomics Lab estaba completamente inhabilitada para participar en licitaciones públicas.

450 MDP POR ROPA QUIRÚRGICA

En octubre del año pasado Blanroj recibió uno de sus contratos más grandes al firmar con el IMSS-Bienestar el contrato IB/2832/2025 para la compra de ropa quirúrgica y hospitalaria, por la que recibió 450 millones 773 mil 146.64 pesos.

Esta misma empresa obtuvo el contrato plurianual 012NEF001I09725-070-00 con el mismo IMSS-Bienestar para la compra de medicamentos y por el que se le pagaron 7.2 millones de pesos.

Blanroj también recibió 15.1 millones de pesos por el contrato 012NEF001I03025-122-00 por la compra de material de curación y auxiliares de diagnóstico para los ejercicios fiscales 2025-2026.En julio del año pasado, Birmex entregó a Blanroj el contrato DA/SRM/JDC/IA/BIA/263/2025 para la compra de 140 mil pañales de forma anatómica desechables para menores y por el que se pagó cerca de 300 mil pesos.