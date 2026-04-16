Investigan a directivos de Pemex por sobornos de 3.5 mdd en 2020

La justicia de EU indaga una red de corrupción de directivos de Pemex que entregó sobornos por más de 3.5 millones de dólares, en la que se encuentra implicado el tabasqueño Javier Núñez López, hombre de confianza de Octavio Romero y actual director de operaciones del Infonavit. El pasado 16 de marzo, el Departamento de Justicia presentó ante la Corte del Distrito Sur de Texas una acusación contra Alfonso Wilson, un empresario petrolero que fue el intermediario y enlace con un alto directivo de Pemex Exploración y Producción para que se adjudicara un contrato de 541 millones de dólares a una empresa texana, reveló Latinus.

Según la acusación, desde enero de 2020 ejecutivos de una compañía proveedora de equipo —con sede en Texas— y sus intermediarios en México y Estados Unidos iniciaron conversaciones para asegurar el contrato. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló conversaciones de WhatsApp que exhiben cómo los directivos de la empresa texana mencionan la necesidad de pagar sobornos a un alto funcionario de Pemex Exploración y Producción. Las charlas revelan el tono y la presión que rodeaban el acuerdo. “Como siempre (el funcionario) promete, y luego nunca cumple. Este tipo nos dijo en febrero que iba a enviar la carta de intención”, según una conversación de mayo de 2020. La respuesta llegó de inmediato dentro del mismo grupo. Uno de los participantes sugirió ajustar el esquema de pagos: “Deberíamos eliminar las comisiones (o sobornos) del funcionario”. Pero Alfonso Wilson intervino en la conversación con una frase breve que deja ver su rol operativo: “Hoy verifico con el funcionario de Pemex”. Dos meses después, el 22 de julio de 2020, el mismo grupo volvió a intercambiar mensajes. Wilson compartió la respuesta del funcionario tras un contacto reciente: “La respuesta a mi mensaje del lunes: ‘Wilson, todavía estamos interesados en comprar los equipos, pero no hemos autorizado ninguna compra hasta que el COVID esté controlado’”.

Aunque Estados Unidos mantiene secrecía sobre la mayor parte de la causa judicial, en el portal de transparencia de Pemex se encuentra un contrato como el descrito por el Departamento de Justicia y que fue firmado por Núñez López el 13 de diciembre de 2021 con la compañía texana Drillmec Inc., la cual recibió 541 millones de dólares por 10 unidades de perforación terrestre para pozos. Núñez López es amigo y operador de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al finalizar el sexenio, ambos dejaron la petrolera y, como director del Infonavit en la administración de Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza convirtió a Núñez López en director de operaciones del instituto.

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