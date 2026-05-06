Investigan en EU a extesorero de Rocha Moya por tratos con ‘Los Chapitos’

Según sus declaraciones patrimoniales de inicio, en diciembre de 2021, y de conclusión del cargo, en septiembre de 2024, el ahora exfuncionario reportó un crecimiento en activos inmobiliarios superior a los 18 millones de pesos. Las declaraciones no distinguen entre valor comercial o catastral.

Durante los casi tres años que participó en el gabinete del morenista Rubén Rocha en Sinaloa, al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega incrementó su patrimonio con al menos 10 nuevas propiedades, la mayoría liquidadas de contado.

En junio de 2022 adquirió un terreno por 670 mil pesos; en octubre, otro por 1 millón 92 mil pesos; y ese mismo mes, dos locales comerciales de 3 millones 609 mil 600 pesos. Para cerrar ese año, el 29 de diciembre, compró un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por 1 millón 654 mil 500 pesos.

En junio de 2023 adquirió una casa de 2 millones 900 mil 350 pesos y dos terrenos de 545 mil 300 pesos cada uno. En septiembre de ese mismo año compró a la empresa Kyara SA de CV dos terrenos por un total de 7 millones 709 mil 850 pesos.

Gran parte de estas transacciones se realizaron con empresas donde el propio Díaz Vega tiene participación accionaria o representación legal, como Housesin Desarrollos SA de CV, firma en la que su participación como accionista creció del 28 al 38 por ciento durante su encargo.

Los 10 bienes adquiridos durante su paso como servidor público se sumaron a los que previamente ya poseía y que en total suman 44, con un valor total declarado de 128.9 millones de pesos.

Díaz Vega ocupó la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas del 1 de noviembre de 2021 al 6 de agosto de 2024. Desde su primera declaración como funcionario reportó ser empresario y tener acciones en distintas compañías, la mayoría de ellas inmobiliarias.

Díaz Vega está acusado, junto con el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales, de haber coludido con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para permitirle operar un cambio de sobornos y operación electoral.

"Antes de la elección de Rocha Moya, el acusado Enrique Díaz Vega también se Reunión con Iván, Alfredo (Guzmán) y otros miembros del alto rango del cártel. Díaz entregó a los líderes de Los Chapitos una lista de los oponentes de Rocha Moya y sus respectivas direcciones para que pudieran intimidar a dichos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda electoral" , señala la acusación presentada ante una Corte de Nueva York.