Sheinbaum habla sobre visita de Isabel Díaz Ayuso a México y cuestiona mensaje de la oposición

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    Sheinbaum habla sobre visita de Isabel Díaz Ayuso a México y cuestiona mensaje de la oposición
    Claudia Sheinbaum se refirió a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México y señaló que sus posturas generan debate político y contrastan con la 4T Cuartoscuro

Sheinbaum aborda visita de Isabel Díaz Ayuso, señala diferencias políticas y cuestiona respaldo de oposición a sus posturas en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la visita al país de Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó como representante de la derecha en España, durante una serie de declaraciones en las que abordó posturas atribuidas a la funcionaria española y las reacciones generadas en el ámbito político nacional.

Sheinbaum Pardo señaló que Díaz Ayuso tiene derecho a visitar México y participar en actividades públicas, al subrayar que el país es un espacio abierto. “Entonces vino a México por 10 días. Tiene derecho a venir a México. México es libre. Nadie debe oponerse a que ya venga”, expresó.

Añadió que la visita puede generar discusión pública: “Tiene toda la libertad de, como cualquier persona del mundo y de México, tener libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre... eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice”.

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SHEINBAUM DESTACA MENSAJE DE DÍAZ AYUSO CONTRA LA 4T

Durante su intervención, la presidenta hizo referencia a diversas posturas atribuidas a Díaz Ayuso en temas como programas sociales y la figura histórica de Hernán Cortés. “¿Qué son de los programas de bienestar? No, no, no... ¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente?”, citó.

Asimismo, mencionó posicionamientos sobre la Conquista: “Hay que reconocer a Hernán Cortés... estos indios que necesitaban civilizarse”, al referirse a declaraciones atribuidas a la funcionaria española.

SHEINBAUM PIDE CUESTIONAR CUÁL ES EL MENSAJE QUE BUSCA TRANSMITIR LA OPOSICIÓN CON VISITA DE AYUSO

La presidenta también cuestionó el respaldo de actores políticos mexicanos a la visita. “¿Y quién la trajo? ¿Por qué andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella”, señaló.

En ese sentido, vinculó estas posturas con una visión política específica: “O sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que el pobre es pobre porque no trabaja. Esa es la visión”.

SHENBAUM RECUERDA DECLARACIONES DE CARLOS V CONTRA HERNÁN CORTÉS

En sus declaraciones, la mandataria aludió a documentos históricos relacionados con Carlos V, en los que, según indicó, se describen acciones atribuidas a Hernán Cortés durante la Conquista.

“Carlos V, rey de España, hizo un decreto hablando de las atrocidades de Hernán Cortés... van a ver que Hernán Cortés cometió un sin fin de atrocidades contra los indígenas”, afirmó. También mencionó: “Nada más la atrocidad de Cholula... dice ahí en ese decreto que acostumbraban marcar a los niños”.

SHEINBAUM SEÑALA DIFERENCIAS EN PROYECTOS DE NACIÓN

La presidenta afirmó que existen diferencias entre proyectos de naciónentre la 4T y la oposición en México. “Hay otro proyecto de nación que apoya al menos el 70% de las mexicanas y de los mexicanos”, indicó.

Sobre la cancelación de un homenaje a Hernán Cortés, comentó: “Cancelaron el homenaje a Cortés porque ya le midieron al asunto... dijeron ‘no, sí está muy difícil’”.

QUIENES USEN EL INJERENCISMO EXTRANJERO EN MÉXICO ESTÁN DERROTADOS: SHEINBAUM

En otro momento, la mandataria mencionó una anécdota con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Una vez el presidente Trump me dijo ‘¿cómo dicen Mexico en México?’... se oye más bonito México que Mexico (pronunciación en inglés)”, relató.

Finalmente, se refirió a la influencia externa en la política nacional: “Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados. Están derrotados”, y añadió que la discusión pública permite identificar posturas: “Es claridad para el pueblo de México, quién es quién y qué defiende”.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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