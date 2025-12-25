Investigan muerte de un juez de control en Chihuahua; llevaba caso de César Duarte

México
/ 25 diciembre 2025
    Investigan muerte de un juez de control en Chihuahua; llevaba caso de César Duarte
    El deceso de Omar Felipe García es investigado como suicidio, aunque ha causado dudas por su profesión y los casos que llevaba. Foto: Especial

Las indagatorias preliminares apuntan a que Omar Felipe García se quitó la vida con un arma de fuego

CHIHUAHUA, CHIH.- Autoridades en Chihuahua investigan la muerte del juez de control del distrito judicial Morelos, identificado como Omar Felipe García Cano; este juzgador llevaba el caso del ex gobernador César Duarte.

El juez fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en un domicilio de la colonia Haciendas del Parque en el municipio de Hidalgo del Parral; las autoridades investigan el hecho como un suicidio.

De acuerdo con lo que se ha informado, el hecho ocurrió el pasado sábado 20 de diciembre después de que se recibiera el reporte a través del sistema de emergencias 9-1-1, acudiendo autoridades a la calle Haciendas del Parque, en la colonia del mismo nombre, donde encontraron a la víctima con un disparo en la cabeza.

En el lugar, autoridades aseguraron una pistola tipo escuadra, calibre. 380, de color negro.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente y entregar el cuerpo a los familiares.

Aunque el hecho es investigado como un suicidio, ha causado gran consternación en la comunidad debido a que la víctima era conocido como juez penal en la región de Parral, Chihuahua.

Además, tenía menos de tres meses de haber ocupado el cargo como juez, después de participar en las elecciones para el puesto del pasado mes de julio en el estado de Chihuahua.

De manera extraoficial se ha informado también que entre los casos que investigaba estaba una causa penal dentro de la investigación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sin que hasta el momento de forma oficial el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, lo haya confirmado.

En redes sociales tanto el Tribunal de Justicia de este estado como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lamentaron la muerte del juez, quien además fungió como director de Asuntos Internos de la FGE.

