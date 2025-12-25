Investigan muerte de un juez de control en Chihuahua; llevaba caso de César Duarte

CHIHUAHUA, CHIH.- Autoridades en Chihuahua investigan la muerte del juez de control del distrito judicial Morelos, identificado como Omar Felipe García Cano; este juzgador llevaba el caso del ex gobernador César Duarte.

El juez fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en un domicilio de la colonia Haciendas del Parque en el municipio de Hidalgo del Parral; las autoridades investigan el hecho como un suicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

De acuerdo con lo que se ha informado, el hecho ocurrió el pasado sábado 20 de diciembre después de que se recibiera el reporte a través del sistema de emergencias 9-1-1, acudiendo autoridades a la calle Haciendas del Parque, en la colonia del mismo nombre, donde encontraron a la víctima con un disparo en la cabeza.

En el lugar, autoridades aseguraron una pistola tipo escuadra, calibre. 380, de color negro.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente y entregar el cuerpo a los familiares.