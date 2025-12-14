Pagó César Duarte sobornos a Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que César Duarte sobornó con 10 millones de pesos a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y que gracias a esa relación de complicidad la justicia estatal le concedió la libertad provisional en junio de 2024.

Durante la audiencia de imputación contra el ex Gobernador, Manuel Granados Quiroz, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, se argumentó que existía un riesgo de que Duarte pudiera darse a la fuga porque contaba con una red de cómplices en Chihuahua y entre ellos incluyó a la actual Mandataria estatal.

Este fue uno de los argumentos que planteó el Fiscal para solicitar la prisión preventiva justificada de Duarte, medida cautelar que al final la Juez federal María Jazmín Ambriz López le impuso, aunque sin tomar en cuenta ese señalamiento que calificó de subjetivo.

“Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, ya que el hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos ¿así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual Gobernadora?”, expuso el Fiscal.

“Esta innegable red creada por el justiciable durante sus años como Gobernador tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Esto ya se pudo ver con toda claridad de la manera tan expedita en la que fue liberado”.

En mayo de 2017, Grupo REFORMA informó que la Fiscalía de Chihuahua investigaban una “nómina secreta” con la que Duarte presuntamente desvió 360 millones de pesos en favor de líderes políticos y sociales. Por este asunto, la entonces candidata y hoy Gobernadora fue procesada por el delito de cohecho.

En septiembre de 2021, un día antes de tomar posesión como Gobernadora, el Tribunal Superior de Justicia estatal revocó la vinculación a proceso de Campos.

Durante la audiencia, el Fiscal Granados también acusó que la Juez de control Hortensia García Rodríguez fue “premiada” con el nombramiento de Magistrada, luego de que en junio del 2024 le diera la libertad provisional a Duarte. García llegó a la magistratura a través de las urnas.

“Esta forma tan expedita de ser liberado habla precisamente de esa relación que tiene él, a través de la Gobernadora con todos los poderes estatales; es decir, con el Fiscal del estado, con la Juez que permitió esa modificación de la medida cautelar, quien resultó premiada por esa situación”, dijo Granados.

“Y de todos los beneficios que ha tenido, para su conocimiento, señoría, este proceso penal que se le sigue al señor Duarte, en el estado de Chihuahua, no ha podido llegar a etapa intermedia después de más de tres años, ¿por qué? Porque ha habido esta complicidad institucional a favor y alrededor de él”.

Como ejemplos de la supuesta protección institucional, Granados mencionó que la Fiscalía estatal no se opuso a la solicitud de libertad provisional del ex Mandatario, cuando cumplió dos años en prisión, temporalidad que es un requisito para reclamar ese beneficio.

El Fiscal además afirmó que el apoyo a Duarte podía corroborarse en la negativa del Registro Público de Propiedad de Chihuahua a proporcionar información de sus bienes en una investigación, bajo el argumento del “secreto profesional”.

“Esto habla claramente de la complicidad de funcionarios del Gobierno del estado de Chihuahua, a favor del investigado, ya que lo encubren y lo protegen”, dijo.

Agregó que la imputación de lavado contra Duarte es “uno de los más grandes escándalos en el País que jamás se hayan vivido en los últimos años”, junto con casos emblemáticos como el del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Casi al final de la diligencia, el chihuahuense tomó la palabra y se lanzó contra su sucesor y hoy senador Javier Corral, a quien relacionó con intereses del narcotráfico, pero la Juez María Jazmín Ambriz pidió a las partes que se abstuvieran de hacer acusaciones sin pruebas; después, le impuso a Duarte la prisión preventiva en el Altiplano.