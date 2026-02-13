En cateo por delitos contra la salud, detienen a dos y aseguran material bélico en Nuevo León

México
/ 13 febrero 2026
    Por delitos contra la salud, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio en donde detuvieron a dos hombres y aseguraron droga así como objetos bélicos, en Nuevo León. CORTESÍA
Durante el cateo, la FGR contó con el apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil

Monterrey, Nuevo León.- Por delitos contra la salud, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio en donde detuvieron a dos hombres y aseguraron droga así como objetos bélicos, en Nuevo León.

La FGR informó que la intervención se realizó en una vivienda de la calle Andrés Montoya, en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo. Agentes de la Guardia Nacional apoyaron en la intervención en la que se logró la detención de José “N” y Juan “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León

En el lugar, los efectivos aseguraron 204 gramos 600 miligramos de cocaína en piedra, cinco cartuchos para arma de fuego, dos básculas grameras, 6 mil 450 pesos y cuatro celulares.

Durante el cateo, la FGR contó con el apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil. El inmueble quedó asegurado y junto con las personas detenidas los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

Temas


Cateos
Drogas
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

