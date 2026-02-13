$!En cateo por delitos contra la salud, detienen a dos y aseguran material bélico en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Por delitos contra la salud, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio en donde detuvieron a dos hombres y aseguraron droga así como objetos bélicos, en Nuevo León.

La FGR informó que la intervención se realizó en una vivienda de la calle Andrés Montoya, en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo. Agentes de la Guardia Nacional apoyaron en la intervención en la que se logró la detención de José “N” y Juan “N”.

