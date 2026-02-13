En cateo por delitos contra la salud, detienen a dos y aseguran material bélico en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Por delitos contra la salud, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio en donde detuvieron a dos hombres y aseguraron droga así como objetos bélicos, en Nuevo León.
La FGR informó que la intervención se realizó en una vivienda de la calle Andrés Montoya, en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo. Agentes de la Guardia Nacional apoyaron en la intervención en la que se logró la detención de José “N” y Juan “N”.
En el lugar, los efectivos aseguraron 204 gramos 600 miligramos de cocaína en piedra, cinco cartuchos para arma de fuego, dos básculas grameras, 6 mil 450 pesos y cuatro celulares.
Durante el cateo, la FGR contó con el apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil. El inmueble quedó asegurado y junto con las personas detenidas los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal.