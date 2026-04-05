Investigan sueros ‘vitaminados’ tras 6 fallecimientos en clínica de Sonora

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México
/ 5 abril 2026
    Investigan sueros ‘vitaminados’ tras 6 fallecimientos en clínica de Sonora
    FGE de Sonora investiga casos de sueros ‘vitaminados’ Vanguardia

Las autoridades detallaron que cada suero ‘vitaminado’ tenía una composición correspondiente a su paciente

El 5 de marzo, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Sonora informaron que hasta el momento se registraron 9 casos de personas afectadas por suero vitaminado.

Los incidentes fueron registrados en la clínica Medicina Regenerativa Celular, la cual es propiedad del homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto. Ya fue ubicado por las autoridades y yace bajo investigación.

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Según las autoridades, 6 de los 9 casos han concluido con el fallecimiento de la persona afectada. Los fallecidos fueron identificados como: Zaid Alberto Castro Lagarda, Catalina Figueroa Casillas, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez y Dinora Ontiveros.

De los 3 pacientes aún con vida, dos ya fueron dados de alta, mientras el tercero permanece en atención médica. Las investigaciones detallaron que en los 9 casos, las personas recibieron el suero intravenoso, prescrito por un mismo médico, el cual formulaba la solución acorde al paciente. El secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, explicó que los sueros ‘vitaminados’ no tenían fórmulas estandarizadas.

La Fiscalía mantiene 6 carpetas de investigación, tras las denuncias de los fallecimientos. La investigación siguió la línea de posibles negligencias médicas o práctica inadecuada.

Las soluciones intravenosas permanecen en análisis por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Epidemiología.

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Por su parte, la compañía farmacéutica, Rubio Pharma y Asociados, negó tener vínculos con los tratamientos investigados, después de haber sido asociada como presunta proveedora de los productos. Aseguraron no comercializar ‘sueros vitaminados’ y que su formulación y prescripción corresponde a los profesionistas de la salud.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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