Investigan sueros ‘vitaminados’ tras 6 fallecimientos en clínica de Sonora

El 5 de marzo, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Sonora informaron que hasta el momento se registraron 9 casos de personas afectadas por suero vitaminado.

Los incidentes fueron registrados en la clínica Medicina Regenerativa Celular, la cual es propiedad del homeópata Jesús Maximiano Verduzco Soto. Ya fue ubicado por las autoridades y yace bajo investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Farmacéutica niega producir ‘sueros vitaminados’ tras muertes en Hermosillo; Cofepris analizará muestras

Según las autoridades, 6 de los 9 casos han concluido con el fallecimiento de la persona afectada. Los fallecidos fueron identificados como: Zaid Alberto Castro Lagarda, Catalina Figueroa Casillas, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez y Dinora Ontiveros.

De los 3 pacientes aún con vida, dos ya fueron dados de alta, mientras el tercero permanece en atención médica. Las investigaciones detallaron que en los 9 casos, las personas recibieron el suero intravenoso, prescrito por un mismo médico, el cual formulaba la solución acorde al paciente. El secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, explicó que los sueros ‘vitaminados’ no tenían fórmulas estandarizadas.

La Fiscalía mantiene 6 carpetas de investigación, tras las denuncias de los fallecimientos. La investigación siguió la línea de posibles negligencias médicas o práctica inadecuada.