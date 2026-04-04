Farmacéutica niega producir ‘sueros vitaminados’ tras muertes en Hermosillo; Cofepris analizará muestras

HERMOSILLO, SON.- La empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. se deslindó de la comercialización de los llamados “sueros vitaminados” relacionados con la muerte de al menos cuatro personas en Hermosillo, Sonora, mientras de manera extraoficial se reporta un quinto fallecimiento. La farmacéutica emitió un comunicado luego de que un familiar de una de las víctimas expusiera que, al preguntar al médico qué medicamento se suministró, éste argumentó que era de esa empresa. Rubio Pharma precisó que no produce ni distribuye sustancias bajo la denominación de “suero” o “suero vitaminado”.

En el mismo documento, indicó que su participación en el sector se limita a la cadena de suministro de productos regulados, sin intervención en la prescripción ni en la aplicación de tratamientos médicos, y afirmó que sus procesos se apegan a la normatividad sanitaria vigente. Añadió que está dispuesta a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación por la muerte de cuatro personas —dos hombres, entre ellos padre e hijo, y dos mujeres— que habrían recibido soluciones intravenosas en una clínica particular ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.

Los decesos derivaron en una revisión de prácticas médicas privadas vinculadas al uso de preparados intravenosos sin claridad en su composición. De acuerdo con la información reportada, las víctimas coincidieron en que lo último que hicieron antes de que se agravara su salud fue atenderse con el médico Jesús Maximiliano Verduzco. La fiscalía estatal informó que las sustancias, medicamentos e insumos asegurados durante cateos fueron trasladados a la Ciudad de México para su análisis por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de Cofepris. Según la autoridad, el envío se realizó bajo cadena de custodia y resguardo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con el objetivo de determinar la composición de los productos y establecer posibles riesgos sanitarios. Hasta el momento se mantienen confirmadas cuatro muertes, mientras que fuentes no oficiales apuntan a una quinta víctima.

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