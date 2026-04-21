Irán a juicio militares acusados de ejecución extrajudicial en Tamaulipas

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México
/ 21 abril 2026
    Irán a juicio militares acusados de ejecución extrajudicial en Tamaulipas
    En 2023 se difundió un video en el que militares ejecutan a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ESPECIAL

El 11 de mayo se llevará a cabo la audiencia en la que se va a hacer la imputación formal contra los efectivos

Los siete militares procesados por la ejecución extrajudicial de cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada registrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, van a juicio en mayo próximo.

Fuentes ministeriales reportaron que el 11 del referido mes está programada la audiencia en la que se les hará la imputación formal por el homicidio calificado de José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez, presuntos miembros del Cártel del Noreste.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reclaman-comparecencia-de-fiscal-de-chihuahua-por-caso-de-agentes-de-eu-fallecidos-NE20172834

La diligencia será presidida por la jueza Flor Istlahuaca Carlos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Reynosa, electa en la elección judicial de 2025.

Los efectivos de fuerzas especiales, entre ellos el teniente de infantería, José Luis Nava Martínez, quien estaba a cargo de los elementos que participaron en los hechos difundidos en video, se encuentran en libertad condicional.

Y es que un juez federal les modificó la medida cautelar de prisión preventiva al considerar que ya no se cumplían los requisitos para mantenerlos recluidos, por lo que ninguno se encuentra recluido en la prisión del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México.

Los últimos tres militares señalados de disparar a los civiles, recuperaron su libertad hace dos años; sin embargo, serán sometidos a juicio por el delito de homicidio calificado.

Como medida cautelar, el juez impuso la presentación periódica y la Defensa los incorporó a actividades administrativas en el Campo Militar 1.A, señalaron las fuentes consultadas.

Por este caso, 16 militares de fuerzas especiales fueron detenidos por la Defensa y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, pero sólo siete fueron procesados por homicidio calificado y desobediencia.

En junio de 2023, se difundió un video en el que se reveló la ejecución extrajudicial de elementos de Fuerzas Especiales del Ejército contra cinco civiles, después de una persecución en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En la grabación se observa cómo los efectivos castrenses sometieron a los civiles, los privaron de la vida con disparos de arma de fuego y después alteraron la escena de los hechos.

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