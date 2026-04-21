Reclaman comparecencia de Fiscal de Chihuahua por caso de agentes de EU fallecidos

“Me parece que es en términos de seguridad nacional y de seguridad pública y de relación internacional. Está claramente establecida la facultad exclusiva de la titular del Ejecutivo para conducir la política exterior que podrá auxiliarse de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana” , planteó.

El senador morenista Javier Corral reclamó la comparecencia del Fiscal de Chihuahua para que aclare la situación que se derivó tras la muerte de dos agentes estadounidenses que habrían participado en un operativo antinarco.

El ex gobernador panista de Chihuahua, Corral Jurado explicó que “las autorizaciones de cualquier colaboración o cooperación de agentes extranjeros en territorio nacional competen a la Federación.

“Creo que es muy importante que realmente el Gabinete de Seguridad y la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dé un seguimiento muy puntual a todo este manejo. Por cierto, un manejo mentiroso, un manejo falaz que pinta de cuerpo entero al personaje que está al frente de la Fiscalía General del estado de Chihuahua. Miente como respira”.

“Ahora resulta que solo les dieron un aventón. Es una burla lo que hace este Fiscal al tratar de minimizar o de distraer la atención con un raid. Pues en realidad estaban actuando en el territorio chihuahuense. Cambiaron la versión en menos de 24 horas en cuanto se percataron de la grave violación”.