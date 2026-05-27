Isaí ‘N’ es trasladado al penal Altiplano, sobrino de El Chapo

El 27 de mayo se reportó que Isaí ‘N’, sobrino de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, fue trasladado al penal Altiplano, en el Estado de México, tras haber sido arrestado en Sonora. Se le vincula como integrante del cártel de Sinaloa.

Aunque la noticia fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no se ha destacado si el detenido también será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado como sus otros familiares, Ovidio Guzmán y Joaquín López.

El sobrino cuenta con una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense. Fue capturado el 26 de mayo, en Nogales, Sonora. Su arresto se logró tras la colaboración de la Secretaría de Defensa, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC. No se ha destacado, por el momento, que se haya usado información proporcionada por las autoridades de Estados Unidos.