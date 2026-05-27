Isaí ‘N’ es trasladado al penal Altiplano, sobrino de El Chapo

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México
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    Isaí ‘N’ es trasladado al penal Altiplano, sobrino de El Chapo
    Trasladan a Isaí ‘N’ al Altiplano, en el Edomex Vanguardia

Isaí ‘N’, con denuncia de extradición, está vinculado a haber sido el encargado de la producción y distribución de drogas en Estados Unidos y Costa Rica

El 27 de mayo se reportó que Isaí ‘N’, sobrino de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, fue trasladado al penal Altiplano, en el Estado de México, tras haber sido arrestado en Sonora. Se le vincula como integrante del cártel de Sinaloa.

Aunque la noticia fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no se ha destacado si el detenido también será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado como sus otros familiares, Ovidio Guzmán y Joaquín López.

El sobrino cuenta con una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense. Fue capturado el 26 de mayo, en Nogales, Sonora. Su arresto se logró tras la colaboración de la Secretaría de Defensa, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC. No se ha destacado, por el momento, que se haya usado información proporcionada por las autoridades de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-sonora-a-isai-n-sobrino-de-el-chapo-cuenta-con-orden-de-extradicion-GP20949582

Isaí ‘N’, también conocido como el Chinacate, se le vincula a cargos de producción de drogas sintéticas, al igual que a su distribución por Estados Unidos y Costa Rica.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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