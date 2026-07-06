Sheinbaum presentará informe sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada y cuestiona actuación de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes presentará un informe detallado sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, luego de que en días recientes se difundieran imágenes relacionadas con el operativo y con la aeronave en la que fue trasladado el presunto líder del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Durante su conferencia matutina de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el documento abordará la cronología de los hechos y las consecuencias derivadas de la detención, al tiempo que insistió en que hubo participación de agencias estadounidenses en el desarrollo de la operación. Sheinbaum indicó que previamente sostendrá una reunión con diversas dependencias federales para revisar la información disponible y adelantó que también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que recupere y presente la información que fue dada a conocer en su momento por el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

GOBIERNO DE MÉXICO REVISARÁ LA ACTUACIÓN DE AGENCIAS ESTADOUNIDENSES La titular del Ejecutivo explicó que el informe se elaboró a partir de un reportaje periodístico recientemente difundido y del trabajo de revisión realizado por el Gobierno federal sobre la forma en que ocurrió la captura de Zambada. “Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista; de cómo fue y las consecuencias de la captura de ‘El Mayo’ Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron”, declaró. La presidenta sostuvo que las declaraciones realizadas en su momento por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no coincidirían con los hechos que, según dijo, presuntamente ocurrieron durante el operativo. “Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México (Ken Salazar) que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”, expresó.

INFORME INCLUIRÁ UNA LÍNEA DEL TIEMPO DESDE EL AÑO 2000 Sheinbaum adelantó que el informe contendrá una línea del tiempo para contextualizar el caso y que ésta partirá desde el año 2000 con el objetivo de explicar los antecedentes relacionados con el combate al narcotráfico y la evolución del caso. La mandataria subrayó que el propósito de presentar esta información no es cuestionar el combate a las organizaciones criminales, sino esclarecer la forma en que ocurrió la captura y defender el principio de soberanía nacional. “No se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios. de no combatir las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley”, afirmó. Asimismo, reiteró que el combate a la delincuencia organizada debe realizarse siempre dentro del marco jurídico. “¿QUIÉN MINTIÓ?”, CUESTIONA LA PRESIDENTA Durante la conferencia, Sheinbaum planteó el cuestionamiento sobre las distintas versiones que han surgido en torno al operativo que culminó con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. “¿Quién mintió?”, preguntó la mandataria al señalar que es necesario esclarecer plenamente los hechos por el impacto que tienen tanto para México como para la relación bilateral con Estados Unidos. La presidenta sostuvo que conocer con precisión cómo se desarrolló la captura resulta relevante para las actuales autoridades estadounidenses y para las que participaron en ese momento. “La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de Estados Unidos y las de entonces”, señaló. Añadió que el esclarecimiento del caso contribuiría al fortalecimiento de la relación entre ambos países. “Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral. Es muy importante que todo esto salga a la luz”, manifestó. REITERA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL En otro momento de la conferencia, la presidenta reiteró que el combate al crimen organizado no debe justificar acciones que vulneren la soberanía del país. Sheinbaum sostuvo que México y Estados Unidos deben mantener una relación basada en el respeto entre ambos Estados y afirmó que el Gobierno mexicano no interviene en asuntos internos del vecino país. “La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación”, afirmó. Agregó que ambos países deben conducirse bajo el principio de igualdad entre naciones. “Nosotros no hacemos injerencia allá porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención, incluso. Entonces es muy importante que todo esto salga a la luz”, concluyó.

PRESENTARÁN LOS DETALLES DEL CASO ESTE MARTES La presidenta confirmó que será durante la conferencia matutina de este martes cuando el Gobierno federal presente el informe completo sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. De acuerdo con lo adelantado, la exposición incluirá una reconstrucción cronológica de los hechos, información proporcionada por distintas dependencias federales y los antecedentes del caso, con el objetivo de explicar las circunstancias que rodearon la detención del narcotraficante y las versiones que han surgido desde julio de 2024.

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