Iztapalapa refuerza acciones para prevenir el embarazo infantil y la violencia sexual
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La alcaldía y SIPINNA acordaron implementar la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, con acciones de prevención, detección y atención en escuelas y comunidades.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la alcaldía Iztapalapa suscribieron un compromiso para implementar de manera coordinada la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, enfocada en fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual infantil y el embarazo en niñas.
La iniciativa busca llevar las acciones de protección a los entornos donde viven y estudian las menores, mediante una respuesta coordinada entre autoridades, escuelas, familias y comunidades.
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL
La alcaldesa Aleida Alavez señaló que, ante un embarazo en una niña, la respuesta institucional no debe limitarse a la atención médica. También debe garantizar protección frente a la violencia, acceso a servicios de salud y justicia, así como la permanencia o reincorporación a la escuela y el acompañamiento necesario para restituir sus derechos.
Como parte de las acciones preventivas, Iztapalapa informó que ha realizado 266 talleres de salud sexual y reproductiva, con la participación de 9 mil 310 personas de entre 10 y 19 años.
Además, se han colocado 2 mil 248 implantes subdérmicos, acompañados de orientación y entrega de preservativos como parte de las acciones de doble protección.
Durante 2026, la estrategia “De la A a la Z” también ha intervenido en 44 escuelas públicas, donde se ha beneficiado a 32 mil 700 alumnos. A estas actividades se suman jornadas de salud sexual y reproductiva en planteles de CETIS, CONALEP, Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana.
“¡Niñas sí! Niñas estudiando, jugando, aprendiendo, participando, soñando y construyendo su futuro. ¡Madres no! No mientras sean niñas!”, expresó la alcaldesa.
ESTRATEGIA CON ENFOQUE TERRITORIAL
De acuerdo con la alcaldía, la estrategia de SIPINNA parte de un diagnóstico elaborado con participación técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y tendrá un enfoque territorial y comunitario.
En Iztapalapa se contempla una atención prioritaria en zonas como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y la Sierra de Santa Catarina, donde se concentran sectores de población adolescente y persisten barreras para acceder a servicios de salud y educación.
El objetivo es que el compromiso entre autoridades se traduzca en acciones concretas en territorio, mediante la coordinación institucional, el fortalecimiento de las rutas de atención y la participación de familias, escuelas y comunidades.
¿CUÁNTOS EMBARAZOS INFANTILES SE REGISTRAN?
El Manifiesto Nacional, fechado el 26 de septiembre de 2026, reporta que durante 2025 se registraron 7 mil 887 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, un promedio de aproximadamente 22 casos diarios.
Aunque el documento señala una reducción de 24.9% entre 2018 y 2025, también advierte que la magnitud del fenómeno requiere mantener y fortalecer las acciones de prevención y atención.
Asimismo, indica que en 2024 el 53.8% de las niñas de 10 a 14 años que tuvieron un nacimiento vivía en ciudades, por lo que la violencia sexual infantil también representa un desafío para los entornos urbanos.
TRES EJES PARA PREVENIR EL EMBARAZO INFANTIL
La estrategia “Niñas Sí, Madres No” contempla tres fases de implementación: autoridades y municipios protectores de derechos; hogares y escuelas como espacios seguros; y hombres y liderazgos protectores de derechos.
El programa incluye cinco decálogos y sus respectivas guías de cumplimiento, dirigidos a autoridades, familias, niñas y adolescentes, escuelas y hombres responsables.
Con estas acciones, SIPINNA e Iztapalapa buscan fortalecer la prevención de la violencia sexual y generar condiciones para que las niñas puedan permanecer en la escuela, ejercer sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida.