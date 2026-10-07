Iztapalapa refuerza acciones para prevenir el embarazo infantil y la violencia sexual

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la alcaldía Iztapalapa suscribieron un compromiso para implementar de manera coordinada la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, enfocada en fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual infantil y el embarazo en niñas .

La iniciativa busca llevar las acciones de protección a los entornos donde viven y estudian las menores, mediante una respuesta coordinada entre autoridades, escuelas, familias y comunidades.

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL

La alcaldesa Aleida Alavez señaló que, ante un embarazo en una niña, la respuesta institucional no debe limitarse a la atención médica. También debe garantizar protección frente a la violencia, acceso a servicios de salud y justicia, así como la permanencia o reincorporación a la escuela y el acompañamiento necesario para restituir sus derechos.

Como parte de las acciones preventivas, Iztapalapa informó que ha realizado 266 talleres de salud sexual y reproductiva, con la participación de 9 mil 310 personas de entre 10 y 19 años.

Además, se han colocado 2 mil 248 implantes subdérmicos, acompañados de orientación y entrega de preservativos como parte de las acciones de doble protección.

Durante 2026, la estrategia “De la A a la Z” también ha intervenido en 44 escuelas públicas, donde se ha beneficiado a 32 mil 700 alumnos. A estas actividades se suman jornadas de salud sexual y reproductiva en planteles de CETIS, CONALEP, Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana.

“¡Niñas sí! Niñas estudiando, jugando, aprendiendo, participando, soñando y construyendo su futuro. ¡Madres no! No mientras sean niñas!”, expresó la alcaldesa.