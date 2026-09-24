Matatena plantea reformas para atender embarazo adolescente en Coahuila

Tras la presentación del Análisis, Monitoreo y Actualización Legislativa sobre Embarazo Adolescente en Coahuila, Matatena A.C. planteó una serie de reformas y mecanismos para fortalecer la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes, a partir de una revisión del marco legal estatal y de las condiciones que rodean este fenómeno. Según el informe, durante 2024 se registraron en Coahuila 2 mil 883 nacimientos en niñas y adolescentes. De estos, uno correspondió a una niña de 12 años, 32 a niñas de 13, 162 a adolescentes de 14, 459 a adolescentes de 15, 885 a adolescentes de 16 y mil 344 a adolescentes de 17 años.

Ante este panorama, el diagnóstico enfatiza la urgencia de armonizar el marco legal estatal para obligar a las dependencias a brindar una respuesta coordinada con leyes relacionadas con educación, salud, igualdad, violencia, maternidad y protección de niñas, niños y adolescentes, existe la necesidad de armonizarlas y fortalecer los mecanismos que permitan aplicar sus disposiciones. AJUSTES NECESARIOS Entre los cambios planteados está la reforma a la Ley de Educación del Estado para establecer la educación sexual integral como obligatoria en todos los niveles educativos, con un enfoque de derechos, género y autonomía progresiva. Además, se propone establecer medidas de permanencia y reinserción escolar para adolescentes embarazadas o madres, como horarios flexibles, tutorías, acompañamiento psicosocial y apoyos para el cuidado infantil. En materia de salud, Matatena plantea modificar la legislación estatal para que los servicios amigables para adolescentes sean un modelo obligatorio, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y anticoncepción de emergencia, establecer mecanismos de atención ante casos de violencia sexual y fortalecer la coordinación entre los servicios de salud, educación y asistencia social. El diagnóstico señala además la necesidad de revisar la Ley de Protección a la Maternidad para incorporar medidas específicas para adolescentes, así como las disposiciones relacionadas con discriminación y atención a víctimas de violencia sexual.

También plantea derogar disposiciones del Código Penal del estado que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualizar la legislación estatal conforme a los criterios establecidos por el máximo tribunal y las normas federales aplicables. En materia de planeación y presupuesto, el informe propone garantizar recursos destinados a la prevención y atención del embarazo adolescente, además de establecer indicadores públicos sobre embarazo adolescente, violencia sexual, permanencia escolar y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. UNA RUTA PARA MENORES DE 15 AÑOS Entre las propuestas del diagnóstico se encuentra establecer una ruta estatal obligatoria para los casos de embarazo en niñas menores de 15 años. Matatena plantea que esta ruta contemple detección, activación, notificación, medidas de protección, atención médica y psicológica, derivación y seguimiento. También se contempla que el Sistema Estatal o la instancia que corresponda coordine esta ruta, lleve un registro y publique información sobre su funcionamiento, con el objetivo de establecer una respuesta institucional coordinada ante estos casos y evitar que dependa únicamente de las acciones individuales de cada dependencia. El diagnóstico propone además la creación de una Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señala que actualmente existe la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, cuyo alcance, según el análisis, está principalmente relacionado con la organización institucional.

A esto se suma la propuesta de crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente, con una vigencia inicial de diez años, como mecanismo para coordinar las obligaciones de las áreas de educación, salud, justicia, igualdad y protección social. A la par, Matatena propone un Consejo Consultivo Juvenil para incorporar la participación de adolescentes y juventudes en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como un Sistema Estatal de Indicadores de Derechos Sexuales y Reproductivos que permita publicar información anual desagregada por edad, sexo y municipio. Tras la presentación del diagnóstico, Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, señaló que el documento permitirá identificar las leyes que requieren modificaciones, lo cual será analizado por el Congreso para trabajar en las reformas que puedan impulsarse. La legisladora señaló que este trabajo podría desarrollarse durante los meses restantes de la actual legislatura y que algunas de las reformas podrían ser retomadas por la siguiente.