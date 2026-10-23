Janitzio en Día de Muertos: Solo pobladores podrán ingresar al panteón; estará cerrado a turistas

Miguel Ángel Reyes Cortés, presidente del Consejo Comunal de Janitzio, explicó que el derrumbe afectó tumbas, cruces y parte de la barda perimetral. La restricción responde a una recomendación de Protección Civil para reducir riesgos durante una de las temporadas con mayor afluencia de visitantes.

El tradicional festejo de Día de Muertos en Janitzio , Michoacán, tendrá cambios este año. El panteón de la isla permanecerá cerrado a los turistas los días 1 y 2 de noviembre, luego de que un talud de más de 15 metros colapsara el pasado 28 de agosto y provocara daños en distintas zonas del camposanto.

La medida no impedirá que los habitantes realicen sus tradicionales velaciones. Los turistas, por su parte, podrán observar la ceremonia desde un andador panorámico habilitado con acceso controlado, sin entrar al cementerio.

OBRAS DE SEGURIDAD Y REAPERTURA PREVISTA PARA 2027

Los trabajos de rehabilitación se realizan con la participación de la comunidad y autoridades turísticas federales y estatales. Entre las acciones contempladas están la estabilización del terreno, el reforzamiento de la barda perimetral y la construcción de una pasarela y una terraza-mirador.

También se prevé rehabilitar jardines y áreas verdes, procurando conservar el valor patrimonial del lugar. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la reapertura del panteón al público está prevista para 2027.

El cierre representa un ajuste para quienes cada año visitan Janitzio para conocer sus celebraciones nocturnas, caracterizadas por las velas, las flores y las ofrendas dedicadas a los seres queridos fallecidos. La tradición, sin embargo, continuará para los pobladores de la isla.

MICHOACÁN PREPARA MÁS DE 700 ACTIVIDADES

Mientras Janitzio mantiene la restricción, Michoacán alista una amplia programación para la Semana de Celebración de Noche de Muertos, que se desarrolla del 23 de octubre al 2 de noviembre en las siete regiones turísticas del estado.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el titular de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, presentaron un programa con más de 700 actividades. Las autoridades estiman recibir más de un millón de visitantes durante esta temporada.

“Día de Muertos no solo es una tradición, también es una marca turística reconocida a nivel internacional”, señaló Rodríguez Zamora. La funcionaria también destacó la importancia de acercarse a las comunidades que conservan estas prácticas: “Aquí no venimos a representar una tradición, venimos a conocerla y a convivir con quienes la mantienen viva; con las cocineras, los artesanos y las comunidades que hacen posible que esta imagen de México recorra el mundo”.

FERIAS, ALTARES Y RECORRIDOS TRADICIONALES

La oferta cultural incluye festivales, velaciones, exposiciones, gastronomía y talleres artesanales. Entre las actividades destacan la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, en Capula; el Desfile de Catrinas y Catrines en el Centro Histórico de Morelia, el 1 de noviembre, y el Festival de las Velas, en Uruapan.

También habrá altares con flor de cempasúchil en Santa Fe de la Laguna, un festival de pan de muerto y atoles tradicionales en Tacámbaro, una ofrenda monumental en Zitácuaro y una feria dedicada al pan de muerto en Tangancícuaro.

Los talleres programados en distintas comunidades abarcan cocina tradicional, bordado, elaboración de máscaras de madera, pan artesanal, catrinas y piezas de barro. Estas actividades buscan acercar a los visitantes a los oficios que forman parte de la identidad cultural michoacana.