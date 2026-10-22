Jasmine Bugarín deja el Partido Verde y se suma a las filas de Morena

Jasmine Bugarín Rodríguez anunció oficialmente su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para afiliarse como militante de Morena. La decisión se hizo pública en una conferencia de prensa realizada en Tepic, Nayarit.

La legisladora explicó que su separación del PVEM fue un proceso platicado y acordado previamente con las dirigencias. Aseguró que esperó el momento adecuado para dar el paso formal hacia el partido de Morena.

ARIADNA MONTIEL LE DA LA BIENVENIDA AL PARTIDO

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, estuvo presente en el evento para entregarle el chaleco del partido y celebrar su incorporación. Montiel destacó que la llegada de Bugarín fortalece al movimiento en la entidad.

“Ya la afiliamos a Morena y estará con nosotros como militante activa”, afirmó Montiel durante la presentación ante medios locales y simpatizantes.

TRAYECTORIA POLÍTICA DE JASMINE

Bugarín es originaría del municipio de La Yesca, Nayarit, y cuenta con una amplia trayectoria en la política local y federal. Inició su carrear pública en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó de 2012 a 2019.

Posteriormente, se incorporó al PVEM, partido con el cual llegó a ocupar un espacio en el Senado de la República antes de solicitar licencia. En septiembre fue nombrada coordinadora estatal de los trabajos de organización en Nayarit.