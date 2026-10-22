Jasmine Bugarín deja el Partido Verde y se suma a las filas de Morena

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    Jasmine Bugarín deja el Partido Verde y se suma a las filas de Morena
    Jasmine Bugarín se suma a Morena tras dejar el Partido Verde. X

La dirigente Ariadna Montiel le dio la bienvenida al movimiento para fortalecer al partido rumbo a las próximas elecciones.

Jasmine Bugarín Rodríguez anunció oficialmente su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para afiliarse como militante de Morena. La decisión se hizo pública en una conferencia de prensa realizada en Tepic, Nayarit.

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La legisladora explicó que su separación del PVEM fue un proceso platicado y acordado previamente con las dirigencias. Aseguró que esperó el momento adecuado para dar el paso formal hacia el partido de Morena.

ARIADNA MONTIEL LE DA LA BIENVENIDA AL PARTIDO

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, estuvo presente en el evento para entregarle el chaleco del partido y celebrar su incorporación. Montiel destacó que la llegada de Bugarín fortalece al movimiento en la entidad.

“Ya la afiliamos a Morena y estará con nosotros como militante activa”, afirmó Montiel durante la presentación ante medios locales y simpatizantes.

TRAYECTORIA POLÍTICA DE JASMINE

Bugarín es originaría del municipio de La Yesca, Nayarit, y cuenta con una amplia trayectoria en la política local y federal. Inició su carrear pública en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó de 2012 a 2019.

Posteriormente, se incorporó al PVEM, partido con el cual llegó a ocupar un espacio en el Senado de la República antes de solicitar licencia. En septiembre fue nombrada coordinadora estatal de los trabajos de organización en Nayarit.

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HAY POLÉMICA POR SU DOBLE NACIONALIDAD

El cambio de partido de la senadora con licencia ocurre en medio de cuestionamientos sobre su nacionalidad, pues Bugarín confirmó que cuenta con la ciudadanía estadounidense, además de la mexicana.

Ante la situación, Morena informó que la política ya inició el trámite legal para renunciar formalmente a la ciudadanía de Estados Unidos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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