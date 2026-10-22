Relaciones interpersonales sanas previenen enfermedades como el cáncer

Monterrey, Nuevo León.- Las relaciones interpersonales, las emociones y desde luego la alimentación influyen en la generación de enfermedades tales como el cáncer por lo que es vital atender estos aspectos como su origen, aseguraron en entrevista las doctoras Marcela Sandoval Garza y Carla Méndez, quienes este domingo participaron en el evento “Venzamos el cáncer de mamá”.

Las actividades se realizaron como parte de la campaña anual del Physician´s Committe for Responsible Medicine (PCRM) “Let´s Beat Breast Cancer” en el marco de San Pedro de Pinta, este domingo 11 de octubre.

Sandoval Garza brindó la conferencia titulada “La soya y el cáncer mitos y realidades” ante un público que también pudo disfrutar de snacks saludables y recomendaciones sobre la detección de diversas enfermedades. “Cualquier enfermedad crónica que hoy estamos viviendo tiene que ver el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, las emociones, la más importante de todas y se van a sorprender son las relaciones interpersonales, positivas o no, que tenemos, el uso o abuso de sustancias y el sueño reparador”, dijo la médico intensivista en el estilo de vida. Subrayó que una mala relación interpersonal es determinante para el desarrollo de enfermedades. “No te quiero decir una cosa causa la otra, pero sí es un factor muy importante. Dentro de los estudios larguísimos que se han hecho sobre la salud, sobre la felicidad de los seres humanos, las relaciones interpersonales son las que ganan “, dijo. Añadió que el hecho de sentirse solo o en soledad provoca las mismas enfermedades que, por ejemplo, una obesidad. “La misma obesidad se ha relacionado a enfermedades crónicas como cáncer, cardiovasculares, diabetes y más y puede equivaler a fumar media cajetilla de cigarros diarios solo por sentirte solo”, expuso.

Mencionó que a la hora de valorar el origen de una enfermedad también se tiene que cuestionar a los pacientes sobre eventos traumáticos del pasado y su futuro imaginario catastrófico. También cómo están sus emociones, con quién conviven y si se sienten solos. “La pregunta más importante es si se sienten amados o amadas. Eso también nos va a dar una pauta además del ejercicio, qué comes”, estableció la doctora en Biología Molecular y experta en epigenética, nutrición antiinflamatoria y estilo de vida saludable. La especialista señaló que en el mes de la lucha contra el cáncer de mama se habla mucho de promover las mastografías y el ultrasonido mamario, pero esto no una prevención es una detección temprana. “Hay prevención primaria que es evitar la enfermedad, prevención secundaria que es evitar las complicaciones y prevención terciaria que es evitar la muerte. Entonces una detección temprana, vamos a hacer una prevención secundaria y lo que queremos como mujeres es como prevenir desde un inicio no quiero ni siquiera que me detecten, quiero que no exista nada”, comentó.

Por su parte, Méndez ofreció la conferencia “La relación que existe entre el azúcar y el cáncer de mama”. “El cáncer se alimenta de muchos tipos de combustibles...El gran mito bioquímico es que las células se alimentan solamente de azúcar; sin embargo, las células cancerígenas también se alimentan de proteínas, de grasas, de láctatenos, de otros tipos de combustibles para crecer. El tema es la diferencia que existe entre la azúcar que es procesada y la azúcar natural que se da en las frutas en los tubérculos”, detalló. Agregó que las azucares naturales favorecen que el cuerpo, la microbiota, la salud y la longevidad sean buenas “no así el consumo de azucares procesadas”. Carla además es sobreviviente de cáncer de mama y es autora del libro “Despídete del dolor”. En el evento también participó Laura Rodríguez apasionada promotora de la alimentación basada en plantas. ”Queremos que las personas se lleven información que puedan usar todos los días cómo incluir más alimentos de origen vegetal, moverse con regularidad u reducir el consumo de alcohol. Estos hábitos ayudan a disminuir el riesgo de deben de acompañarse de la detección oportuna y la atención médica”, aseguró Rodríguez, instructora del programa Food for Life PCRM y organizadora del encuentro.