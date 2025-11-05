Javier Duarte solicita libertad anticipada tras más de 8 años en prisión

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encarcelado desde hace ocho años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, solicitó el beneficio de libertad anticipada por este último procedimiento penal, con el cual podría salir antes de prisión.

Se hizo oficial durante la audiencia del lunes ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la defensa del priista presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo presentó 12 en su contra.

Por lo que al aceptar que ambas partes presenten todas las pruebas y testimonios, Zamorano Herrera agendó una audiencia para el próximo miércoles 12 de noviembre para definir si Duarte recuperará la libertad o mantendrá en prisión.

La jueza especificó que Duarte enfrentaba otra causa penal en el ámbito federal por un delito electoral, así como tres causas del fuero común en Veracruz, que ya fueron dejadas sin efecto.

CUMPLIÓ 95% DE CONDENA

Entre los argumentos, la defensa del exgobernador afirma que ha cumplido el 95 por ciento de su sentencia, tras estar en prisión desde julio de 2017, luego de ser capturado en abril de ese mismo año en Guatemala.

Duarte fue acusado de desvirar hasta 61 mil millones de pesos del erario en su gestión (2010-2016), según la Auditoria Superior de la Federación (ASF); aunque sólo fue sentenciado por el desvío de mil 670 millones de pesos.

En septiembre de 2018, autoridades de México sentenciaron a Javier Duarte a nueve años de prisión, así como el decomiso de 41 bienes, incluyendo 20 inmuebles en Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo.