Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

México
/ 14 noviembre 2025
    Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta
    Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa de semana laboral de 40 horas será presentada pronto y construida mediante acuerdos para garantizar estabilidad y beneficios a los trabajadores.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales avanza en México, impulsado por diversas iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados. La discusión plantea una transformación profunda del régimen laboral, con la intención de mejorar el bienestar de los trabajadores y adecuar las leyes a un entorno moderno marcado por la tecnología y la productividad.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reforma forma parte de sus 100 promesas de gobierno. La mandataria aseguró que la propuesta será construida mediante consenso, una fórmula que —asegura— ha permitido avanzar en temas laborales sin generar conflictos entre los sectores involucrados.

Consultada en La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum destacó que la demanda de las 40 horas ha sido especialmente impulsada por la Generación Z, que exige mejores condiciones laborales y equilibrio entre vida personal y profesional.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, PREVISTA PARA ESTE MES

Sheinbaum confirmó que su gobierno ya trabaja de manera activa en la estructuración del proyecto. “Estamos trabajando en eso. Espero que este mismo mes se pueda presentar la propuesta”, señaló desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre los avances.

La Presidenta recordó que todos los cambios laborales impulsados en los últimos años —como la eliminación del outsourcing, el aumento de la participación empresarial en pensiones, el incremento al salario mínimo y un nuevo modelo para resolver conflictos laborales— se aprobaron bajo un principio de diálogo y acuerdo.

Bajo esta misma lógica, reiteró que la semana de 40 horas deberá implementarse de manera consensuada, para garantizar que su aplicación sea ordenada y benéfica tanto para trabajadores como para el sector productivo del país.

CONSENSO, CLAVE PARA EVITAR CONFLICTOS LABORALES

Sheinbaum sostuvo que el consenso ha sido fundamental para evitar confrontaciones y, por el contrario, avanzar en la ampliación de los derechos laborales. “Estamos buscando que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas”, explicó.

Además, recordó que pronto se definirá el aumento al salario mínimo para 2026, lo que formará parte del paquete de políticas laborales que su administración promoverá durante los próximos meses.

La mandataria reafirmó que su gobierno respalda decididamente la reducción de la jornada, siempre que esta se integre a una estrategia más amplia construida junto a trabajadores y empresarios.

DATOS CURIOSOS

• La semana laboral de 40 horas ya es estándar en más de 100 países.

• México es uno de los miembros de la OCDE con más horas trabajadas al año.

• Diversos estudios revelan que jornadas más cortas pueden elevar la productividad.

La propuesta de una semana laboral de 40 horas avanza con fuerza en el país y podría formalizarse en las próximas semanas. Con un enfoque en el consenso y el equilibrio entre sectores, el gobierno de Sheinbaum busca modernizar el marco laboral mexicano, fortalecer los derechos de los trabajadores y construir un modelo más saludable y competitivo para el futuro del empleo.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

