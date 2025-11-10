Juan Ramón de la Fuente participará en reunión del G7 en Canadá

ONTARIO, CAN.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, participará los días 11 y 12 de noviembre en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde México fue invitado como socio estratégico para dialogar sobre cooperación internacional y seguridad global.

De acuerdo con la Cancillería mexicana, durante el encuentro De la Fuente abordará con los ministros de los países miembros temas como el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como la necesidad de reforzar las cadenas de suministro ante las disrupciones generadas por tensiones geopolíticas y crisis económicas recientes.

“El diálogo estará enfocado en mitigar vulnerabilidades, promover el desarrollo sostenible y fortalecer los mecanismos de cooperación multilateral”, señaló la SRE en un comunicado.

Además de los ministros de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, también participarán representantes de los países invitados a la Cumbre de Kananaskis celebrada en junio pasado, entre ellos Australia, Brasil, Corea del Sur, India y Sudáfrica.

El canciller mexicano se reunirá con sus homólogos en un contexto de creciente preocupación internacional por el tráfico de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, así como por la necesidad de diversificar las cadenas de producción y garantizar la seguridad económica global.

La participación de México en el G7 se suma a su reciente presencia en la Cumbre CELAC–Unión Europea, realizada en Colombia, donde De la Fuente subrayó el compromiso del país con el multilateralismo y el fortalecimiento de los lazos entre América Latina y Europa. Con información de El Universal