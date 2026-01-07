Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero
María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por Genaro García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Eduardo ‘N’, identificado como colaborador del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna.
A la par, la institución informó la vinculación a proceso de María Vanessa Pedraza, quien también fue relacionada con el exfuncionario.
En este último caso, la FGR recordó que la colaboradora fue aprehendida derivado del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
ESTOS SON LOS DELITOS QUE ENFRENTA LA EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA
La reciente vinculación a proceso fue por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por las acusaciones, una autoridad judicial le dictó prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 de Morelos.
“Esta persona, probablemente formaba parte del círculo cercano de Genaro ‘N’, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades para los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal”.
TAREAS Y FUNCIONES DE MARÍA VANESSA PARA GARCÍA LUNA
Se destacó que María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por el exsecretario de Seguridad (García Luna, quien está detenido en Estados Unidos) para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.
Esta empresa habría sido parte de una red de desvío de fondos del sistema penitenciario, del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, a través de la cual se beneficiaban García Luna y sus familiares.
ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE MARÍA VANESSA, EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA
La FGR describió que la detenida fue localizada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En la operación participaron instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La acusada fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades en el Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos.