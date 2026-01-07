Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero

México
/ 7 enero 2026
    Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero
    La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la vinculación a proceso de María Vanessa Pedraza, excolaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. CORTESÍA

María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por Genaro García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Eduardo ‘N’, identificado como colaborador del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna.

A la par, la institución informó la vinculación a proceso de María Vanessa Pedraza, quien también fue relacionada con el exfuncionario.

TE PUEDE INTERESAR: Cae exfuncionario federal ligado a Genaro García Luna

En este último caso, la FGR recordó que la colaboradora fue aprehendida derivado del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

ESTOS SON LOS DELITOS QUE ENFRENTA LA EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA

La reciente vinculación a proceso fue por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por las acusaciones, una autoridad judicial le dictó prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 de Morelos.

“Esta persona, probablemente formaba parte del círculo cercano de Genaro ‘N’, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades para los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal”.

$!Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero

TAREAS Y FUNCIONES DE MARÍA VANESSA PARA GARCÍA LUNA

Se destacó que María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por el exsecretario de Seguridad (García Luna, quien está detenido en Estados Unidos) para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.

Esta empresa habría sido parte de una red de desvío de fondos del sistema penitenciario, del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, a través de la cual se beneficiaban García Luna y sus familiares.

$!ESPECIAL
ESPECIAL

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE MARÍA VANESSA, EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA

La FGR describió que la detenida fue localizada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En la operación participaron instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

TE PUEDE INTERESAR: García Luna denuncia maltrato ‘extremo’ en prisión de Estados Unidos

La acusada fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades en el Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

Temas


Corrupción
Vinculación A Proceso
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


México

Personajes


Genaro García Luna

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La línea Star Wars incluye sonidos, LED de colores y diálogos inteligentes cuando uno acerca una figura con otra.

CES 2026: conoce las novedades de Lego, Hisense, Samsung y TCL
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas