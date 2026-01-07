$!Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Eduardo ‘N’, identificado como colaborador del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna.

A la par, la institución informó la vinculación a proceso de María Vanessa Pedraza, quien también fue relacionada con el exfuncionario.

En este último caso, la FGR recordó que la colaboradora fue aprehendida derivado del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

ESTOS SON LOS DELITOS QUE ENFRENTA LA EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA

La reciente vinculación a proceso fue por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por las acusaciones, una autoridad judicial le dictó prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 de Morelos.

“Esta persona, probablemente formaba parte del círculo cercano de Genaro ‘N’, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades para los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal”.