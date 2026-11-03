Jueza declara formalmente la quiebra de la aerolínea Magnichartes; adeuda 800 mdp

La resolución fue emitida por Tessy del Rocío Covarrubias, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México. La decisión se produjo después de que los representantes de la empresa solicitaran ingresar directamente a la etapa de quiebra, ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos económicos.

La aerolínea Magnicharters llegó oficialmente al final de sus operaciones comerciales. Una jueza federal declaró formalmente la quiebra de Grupo Aéreo Monterrey, empresa propietaria de la compañía, luego de confirmar que enfrenta un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones financieras.

“Se declara abierta la etapa de quiebra, por haberlo solicitado las comerciantes en esos términos, con fundamento en los artículos 20, 43, fracción V, 167, fracción I y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles”, establece la resolución.

De acuerdo con la información del procedimiento, la compañía acumula adeudos cercanos a 800 millones de pesos entre clientes, empleados y otros acreedores.

JUEZA ORDENA INVENTARIAR LOS BIENES DE MAGNICHARTERS

Como parte de la resolución, la juzgadora ordenó iniciar de inmediato las diligencias para ocupar e inventariar los bienes de las empresas declaradas en quiebra.

El procedimiento incluye libros contables, documentos, archivos electrónicos, dinero disponible y otros activos que se encuentren tanto en posesión de las compañías como de terceras personas.

También se establecieron plazos para designar al síndico, especialista que tendrá a su cargo la administración de los bienes y las acciones correspondientes para atender las obligaciones de la empresa frente a sus acreedores.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá proponer un candidato en un plazo de cinco días. Posteriormente, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles tendrá cinco días hábiles para realizar la designación correspondiente.

El síndico deberá informar a los acreedores sobre su nombramiento y comunicar al juzgado quiénes lo apoyarán durante el proceso.

UNA CRISIS QUE COMENZÓ CON FALTA DE PAGOS

Los problemas financieros y laborales de Magnicharters se hicieron más evidentes en diciembre de 2025, cuando comenzaron a reportarse retrasos en los salarios de sus trabajadores.

Uno de los episodios que expuso la situación ocurrió cuando un integrante de la tripulación tomó una aeronave como protesta por la falta de pago.

La empresa, propiedad de los hermanos Luis Augusto, Gabriel y José David Bojórquez Maza, intentó posteriormente reorganizar sus finanzas mediante un procedimiento voluntario de concurso mercantil.

En abril de 2026, Grupo Aéreo Monterrey anunció la suspensión total de sus vuelos y semanas después informó que había solicitado el concurso mercantil para intentar reestructurar sus compromisos económicos.

Entre sus principales adeudos figura el correspondiente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al que debe aproximadamente 80 millones de pesos por servicios aeroportuarios, mostradores y arrendamiento de hangares.

AFAC CANCELÓ EL CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO

La situación de la compañía también se complicó por las decisiones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que en julio de 2026 confirmó la cancelación del certificado de explotador de servicios aéreos de Grupo Aéreo Monterrey.

La revocación se realizó el 29 de junio, luego de que la empresa no presentó documentación suficiente para demostrar que cumplía con los requisitos establecidos por la normativa aeronáutica.

La autoridad explicó que el procedimiento comenzó con una verificación extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, durante la cual se detectaron diversas irregularidades.

Posteriormente, Magnicharters recibió requerimientos para corregir las deficiencias, pero no acreditó haber cumplido con las medidas solicitadas.

Por esa razón, el 14 de abril la AFAC ordenó suspender sus operaciones como medida preventiva para preservar la seguridad aérea.