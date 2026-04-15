Magnicharters en problemas... AFAC suspende certificado de operación y advierte revocación si no acredita solvencia

El 11 de abril marcó un punto de quiebre. Ese día, la aerolínea dejó de operar todos sus vuelos programados durante dos semanas, afectando principalmente a pasajeros en el aeropuerto de Cancún. La cancelación masiva generó incertidumbre inmediata, especialmente entre quienes ya contaban con paquetes turísticos pagados.

La aerolínea Magnicharters atraviesa uno de los momentos más críticos desde su fundación. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) decidió suspender su certificado de operador aéreo luego de que la empresa cancelara de forma unilateral sus vuelos y se detectaran problemas de solvencia financiera . La medida, aunque temporal, coloca a la compañía en una situación límite dentro del sector aeronáutico nacional.

Desde la autoridad, el mensaje ha sido claro. La suspensión no es definitiva, pero está condicionada a que la empresa entregue un plan sólido de recuperación financiera. De lo contrario, el escenario podría escalar hasta la pérdida total de su concesión.

LA SICT ADVIERTE: POSIBLE REVOCACIÓN DEFINITIVA

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) elevó el tono al advertir que Magnicharters podría perder su título de concesión si no demuestra estabilidad económica. Este señalamiento surge tras una revisión iniciada desde enero de 2026, en la que se identificaron observaciones en materia financiera.

Aunque en dicha inspección se confirmó que la empresa cumplía con las condiciones de seguridad operacional, la autoridad enfatizó la necesidad de resolver los problemas económicos. “Ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional”, comunicó la AFAC.

El organismo regulador otorgó un plazo específico para que la aerolínea presente un plan que garantice operaciones seguras. De no cumplir con este requisito, la consecuencia sería contundente: la revocación definitiva del certificado y el cese permanente de actividades comerciales.

PASAJEROS AFECTADOS Y QUEJAS EN AUMENTO

El impacto inmediato se refleja en los usuarios. Tan solo el 11 de abril, al menos 18 vuelos fueron cancelados en rutas que conectaban Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Mérida y Huatulco. La afectación no solo fue logística, sino también económica.

Hasta el momento, más de 156 personas han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por incumplimiento de contratos. Los montos reportados oscilan entre 30 mil y 40 mil pesos por paquetes turísticos que no se concretaron.

La situación se ha complicado porque las oficinas de la aerolínea permanecen cerradas. Esto ha impedido que las autoridades notifiquen formalmente las quejas, lo que prolonga la incertidumbre de los afectados, algunos de los cuales incluso han señalado un posible fraude.

TRABAJADORES DENUNCIAN ADEUDOS Y CRISIS INTERNA

El conflicto no se limita a los pasajeros. Pilotos y trabajadores de Magnicharters también han levantado la voz ante la falta de pagos. En un comunicado, señalaron adeudos de hasta seis meses en viáticos, equivalentes a 13 catorcenas.

“Les hacemos de su conocimiento que la base de pilotos de la empresa hemos suspendido nuestras asignaciones de vuelo por la falta de pago de nuestros viáticos”, expresaron. Añadieron que mantienen disposición para retomar operaciones una vez que se regularicen los pagos.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Ángel Domínguez, contextualizó la crisis: “en México han quebrado 25 aerolíneas en 30 años”. La afirmación refuerza la percepción de que el problema no es aislado, sino parte de una tendencia estructural en la industria.

UNA AEROLÍNEA EN DECLIVE

Fundada en 1994, Magnicharters se consolidó durante años como una opción enfocada en el turismo nacional, especialmente en vuelos chárter hacia destinos de playa. Sin embargo, su desempeño reciente evidencia un deterioro sostenido.

· En 2015 transportó más de un millón de pasajeros

· Para 2025, la cifra cayó a poco más de 208 mil usuarios

· Esto representa una pérdida del 79% en una década

Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla cercana a mil empleados y una flota de 12 aeronaves Boeing 737. A pesar de su infraestructura, la crisis financiera ha puesto en duda su viabilidad operativa.

Mientras tanto, autoridades federales activaron un plan emergente en coordinación con otras aerolíneas para trasladar a los pasajeros varados. La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama buscó contener el impacto inmediato.