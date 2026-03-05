Jueza dicta prisión preventiva a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia: FGE de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa dio a conocer que José Manuel “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por el feminicidio agravado de la madre buscadora y activista Rubí Patricia Gómez Tagle, en el municipio de Mazatlán.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la Jueza de Control fijó la siguiente audiencia para el día 9 de marzo de 2026, en punto de las 09:30 horas, luego de que el imputado y su defensa solicitaran la duplicidad del término constitucional.

TE PUEDE INTERESAR: FGE Sinaloa detiene a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

JOSÉ MANUEL ENFRENTA FEMINICIDIO AGRAVADO POR EL ASESINATO DE MADRE BUSCADORA EN MAZATLÁN

La FGE, por medio de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Región Sur, informó que la imputación de José Manuel fue por feminicidio agravado contra Rubí Patricia.