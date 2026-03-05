Jueza dicta prisión preventiva a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia: FGE de Sinaloa
En la audiencia se realizó la imputación a José Manuel “N” por feminicidio agravado contra Rubí Patricia Gómez Tagle
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa dio a conocer que José Manuel “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por el feminicidio agravado de la madre buscadora y activista Rubí Patricia Gómez Tagle, en el municipio de Mazatlán.
A través de un comunicado, las autoridades informaron que la Jueza de Control fijó la siguiente audiencia para el día 9 de marzo de 2026, en punto de las 09:30 horas, luego de que el imputado y su defensa solicitaran la duplicidad del término constitucional.
JOSÉ MANUEL ENFRENTA FEMINICIDIO AGRAVADO POR EL ASESINATO DE MADRE BUSCADORA EN MAZATLÁN
La FGE, por medio de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Región Sur, informó que la imputación de José Manuel fue por feminicidio agravado contra Rubí Patricia.
“De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el imputado presuntamente habría lesionado con un arma punzocortante a la víctima, heridas que le ocasionaron la muerte”, indica la ficha de la Fiscalía estatal.
En la audiencia inicial, el acusado reservó su derecho a declarar.
FEMINICIDIO DE RUBÍ PATRICIA GÓMEZ TAGLE
El feminicidio de Rubí Patricia ocurrió el pasado 27 de febrero de 2026, cuando fue localizada sin vida al interior de un domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Dirección de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.
Rubí Patricia Gómez Tagle era miembro de la agrupación Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras. De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la víctima tenía menos de un año en búsqueda de su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025.