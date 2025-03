Así encaran secuelas físicas y lentitud judicial las supervivientes de feminicidio en México

GUADALAJARA- Las secuelas físicas y psicológicas son una parte de lo que enfrentan las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio en México, donde cada día son asesinadas diez de ellas, quienes critican también un sistema judicial lento, que las revictimiza y que no siempre castiga a sus agresores, según testimonios de afectadas y organizaciones defensoras de las mujeres recogidos por EFE.

Es el caso de Noemí Antón quien narró cómo su pareja, un paramédico del ayuntamiento de Zapopan (oeste de México), la atacó cerca de su casa, la hirió en el cuello y en la espalda con una navaja.

TE PUEDE INTERESAR: Informe de ONU Mujeres precisa que los derechos de las mujeres están bajo ataque

Durante la agresión llamó a los servicios policiales de emergencia mediante el ‘Pulso de vida’, un mecanismo de protección que la Fiscalía de Jalisco (oeste) ofrece a víctimas de violencia. Al no recibir respuesta, simuló no respirar para hacerle creer a su pareja que estaba muerta, y él huyó.

El ataque se produjo tras años de violencia psicológica, emocional y física que Noemí vivió con el agresor, a quien interpuso cuatro demandas por agresiones que tras un acuerdo parecían haber llegado a su fin.

“Él se comprometía a ya no seguir con las agresiones, yo ya había denunciado anteriormente, pero pues no lo cumplió, meses después del convenio fue cuando me atacó”, explicó Noemí.