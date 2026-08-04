Omite el INAH en registros oficiales el pago de la cena de gala de la FIFA en Chapultepec

Los controles proporcionados por la dependencia contienen 394 registros de solicitudes para el uso de espacios en el Castillo, con información sobre promoventes, fechas, áreas utilizadas, número de asistentes y montos por concepto de derechos.

El INAH entregó a Grupo REFORMA los controles de eventos del Museo Nacional de Historia (MNH) correspondientes al periodo 2022-2026, pero en esos registros no aparece la cena de gala organizada por la FIFA el 10 de junio pasado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, pese a que el propio Instituto ha reconocido de manera oficial que autorizó el evento, cobró una contraprestación superior al millón de pesos y mantiene reservado el expediente administrativo correspondiente, como este diario dio a conocer este lunes.

En ellos aparecen presentaciones de libros, conciertos, ceremonias académicas y premiaciones en eventos promovidos por dependencias federales, universidades, asociaciones civiles, organismos internacionales e, incluso, empresas privadas.

Sin embargo, no existe registro alguno de la cena organizada por la FIFA realizada el 10 de junio de 2026 no solo en el Alcázar y su patio, como informó en su momento el INAH, sino también en la explanada del Castillo y el Jardín de Pérgolas, con la asistencia de alrededor de mil invitados.

La ausencia en el listado resulta significativa porque el propio Instituto confirmó, en respuestas de Transparencia entregadas a Grupo REFORMA, la existencia del oficio mediante el cual autorizó el uso del inmueble, del dictamen técnico que respaldó la realización del evento, de la comunicación mediante la cual la Dirección General tuvo conocimiento de la celebración, y del instrumento jurídico relacionado con su organización; documentos cuya entrega fue negada por estar clasificados como información reservada por una investigación en curso.

Los controles fueron entregados en respuesta a una solicitud de información con el registro completo de las actividades realizadas en el Castillo de Chapultepec , desglosadas por tipo de evento, promovente, asistentes y montos cobrados.

El Instituto respondió proporcionando los controles anuales del MNH.

Del análisis de esos registros se desprende que entre 2022 y 2026 —incluido el mes de junio, e incluso julio, como se observa en el listado compartido— el Museo consignó 1 millón 365 mil 42 pesos por concepto de derechos derivados del uso de sus espacios, una cifra, por cierto, apenas superior al monto que el propio INAH informó haber cobrado a la FIFA por una sola noche en el Alcázar. En otras palabras, el pago realizado por la organización deportiva representaría al menos el 73 por ciento del total registrado por el Instituto en casi 5 años, pero no figura en la relación.

Apenas un mes antes de esta cena —que provocó que un grupo de investigadores del INAH interpusiera una denuncia por el mal uso del espacio—, la dependencia registró un cobro de 12 mil 245 pesos por la ceremonia del Premio Pritzker de Arquitectura en el Alcázar, el 11 de mayo pasado con 250 invitados; la misma tarifa aplicada a la mayoría de los eventos externos autorizados ese año.

La contraprestación reportada por autoridades para la FIFA fue al menos 81 veces mayor.

Los registros muestran además que el Castillo fue utilizado de manera recurrente para actividades promovidas por fundaciones, asociaciones civiles, universidades y organismos públicos, e incluso empresas, lo cual estaría restringido.

Al analizar los promotores y las descripciones de los eventos, se identifican al menos 71 registros vinculados con actividades corporativas, de los cuales 27 incluyen vino de honor, cocteles o brindis.

Aparecen ahí empresas como Ingredion, Merck, FEMSA, Grupo Coppel y DILA Capital, además del Tecnológico de Monterrey, Mexicanos Primero, Fondo Unido México y la Carrera Panamericana.

Los controles entregados por el INAH incluyen también una ceremonia promovida por la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, para entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum un reconocimiento de la Federación de Partidos Verdes de América, mientras que una petición para celebrar una boda en el Castillo fue rechazada.

El uso del Castillo para actividades ajenas a la función museística está regulado por un acuerdo presidencial publicado el 31 de octubre de 1977 y modificado en 1986. Ese ordenamiento desarrolló que los museos y monumentos históricos administrados por el INAH solo podían destinarse excepcionalmente a actos culturales o cívicos relevantes, previa autorización del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública.

Cuando la Secretaría de Cultura (SC) fue creada en 2015 apoyó la coordinación del sector.

En una solicitud de información distinta, Grupo REFORMA preguntó qué instrumento jurídico transfirió o reasignó esa facultad.

La SC informó que no localizó oficio, acuerdo o nota mediante la cual la titular, Claudia Curiel de Icaza, habría declarado la cena de la FIFA como un acto cultural o cívico relevante.