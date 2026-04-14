Kevin ‘N’ es vinculado a proceso por atropellamiento masivo en Tecámac; presentó intoxicación etílica

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México
/ 14 abril 2026
    Kevin ‘N’ es vinculado a proceso por atropellamiento masivo en Tecámac; presentó intoxicación etílica
    Un juez vinculó a proceso a Kevin “N” por homicidio y lesiones tras atropellamiento afuera del IMSS en Tecámac. Fiscalía de Edomex

FGJEM imputa homicidio, lesiones y daño en los bienes tras accidente afuera del Hospital General Regional No. 200 en el Estado de México

Un juez determinó vincular a proceso a Kevin “N” por su probable responsabilidad en el atropellamiento masivo ocurrido el pasado 6 de abril afuera del Hospital General Regional No. 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Tecámac, Estado de México, hecho que dejó cuatro personas fallecidas y once más lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que al imputado se le investiga por los delitos de homicidio en agravio de cuatro personas, lesiones en contra de once víctimas y daño en los bienes, derivados del incidente vial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ingresan-al-penal-de-ecatepec-a-joven-acusado-de-atropellamiento-masivo-en-hospital-200-de-tecamac-OG19864857

JUEZ FIJA PRISIÓN PREVENTIVA Y PLAZO DE TRES MESES DE INVESTIGACIÓN

Durante la continuación de la audiencia en los juzgados de Ecatepec, la autoridad judicial resolvió iniciar el proceso penal contra el acusado. Asimismo, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Kevin “N” permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec mientras avanzan las indagatorias.

RESULTADOS PERICIALES SEÑALAN QUE KEVIN ‘N’ MANEJABA BAJO INTOXICACIÓN ETÍLICA

De acuerdo con las diligencias realizadas por la FGJEM, el imputado presentaba una concentración etílica de 98 mg/dL al momento del accidente. Las investigaciones señalan que conducía un vehículo tipo sedán y que perdió el control en las inmediaciones del hospital.

Los peritajes establecieron que el conductor no observó las medidas de precaución necesarias ni redujo la velocidad conforme a las condiciones del lugar, además de que se encontraba en un estado psicofísico alterado por consumo de alcohol.

El informe también indica que no respetó un tope ubicado en la zona, lo que contribuyó a la pérdida de control del vehículo.

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VÍCTIMAS ESPERABAN INFORMACIÓN MÉDICA

Según testimonios recabados, las víctimas formaban parte de una familia que se encontraba afuera del hospital en espera de información sobre la salud de una persona internada.

El vehículo impactó primero contra un automóvil estacionado y posteriormente embistió a las personas que se encontraban en el sitio. En el lugar fallecieron dos hombres y dos mujeres, mientras que once personas resultaron lesionadas.

Algunos testigos relataron que intentaron resguardar a menores de edad que estaban presentes, sin lograr evitar el impacto que derivó en las muertes.

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Tras los hechos, elementos de la Guardia Civil de Tecámac detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Kevin “N” permanecerá en prisión preventiva durante el periodo de investigación complementaria, que concluirá en aproximadamente tres meses. Será al término de este plazo cuando se determine su probable responsabilidad en los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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