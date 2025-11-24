La campaña de desinformación rusa en México que busca alienar a EU

CIUDAD DE MÉXICO- Un cable del gobierno estadounidense reveló que los esfuerzos de desinformación de Rusia en Latinoamérica se han intensificado, en parte para sembrar discordia entre EE. UU. y sus aliados en la región. Los esfuerzos de desinformación de Rusia en Latinoamérica se han intensificado en los últimos dos años, en parte con el objetivo de sembrar la discordia entre Estados Unidos y sus aliados en la región, según un telegrama diplomático estadounidense y un nuevo informe de un grupo de vigilancia. TE PUEDE INTERESAR: Putin dicta el mundo: Propaganda rusa sume al mundo en la desinformación y guerras culturales La campaña es encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin como Sputnik y RT, según afirman funcionarios, que describen un esfuerzo por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México, la nación con la mayor población hispanohablante y el mayor socio comercial de Washington. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México dieron la voz de alarma sobre la “expansión repentina y espectacular” de RT en el país, según un cable diplomático interno titulado “México: la invasión de RT” que fue revisado por The New York Times. “La agresiva inversión de RT en México y su estrategia para construir su credibilidad y socavar a Estados Unidos suponen una amenaza para la percepción popular actual”, se lee en el mensaje, que añade: “La misión en México necesita más recursos para contrarrestar los esfuerzos bien financiados de RT”. La embajada rusa en Ciudad de México negó que Moscú difundiera desinformación y calificó a Sputnik y RT, anteriormente llamada Russia Today, como alternativas imparciales a los medios de comunicación estadounidenses. El telegrama de la embajada estadounidense afirma que la audiencia de RT en Español se disparó en internet, y pasó de 191.000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Con RT ampliamente bloqueado en Europa y Estados Unidos, la cadena amplió su presencia en América Latina, una audiencia potencial de unos 670 millones de personas.

El cable de la embajada culpaba en parte a los “presuntos cómplices simpatizantes del gobierno del presidente López Obrador” de la expansión de los medios de comunicación propiedad del Kremlin en México. El mandato de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México terminó en octubre pasado. El partido que fundó, Morena, aún gobierna México e incluye a funcionarios simpatizantes de Rusia, según afirman exfuncionarios y funcionarios actuales estadounidenses. López Obrador y los funcionarios de Morena no respondieron a las solicitudes de comentarios. Funcionarios británicos y franceses expresaron su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por las actividades de Rusia, según tres personas familiarizadas con las discusiones. La secretaría se negó a hacer comentarios. TE PUEDE INTERESAR: Rusia busca ‘manipular’ a latinoamericanos en contra de Ucrania, afirma Estados Unidos Los hallazgos del telegrama fueron respaldados por una investigación del Departamento de Justicia de 2024 que descubrió una campaña de influencia llamada Doppelgänger, patrocinada por el gobierno ruso y dirigida a ciudadanos estadounidenses y aliados de Washington. “La campaña tenía como objetivo fomentar el ‘sentimiento antiestadounidense’ y exacerbar la confrontación entre Estados Unidos y México”, según una declaración jurada del Departamento de Justicia. Aunque no está claro si la operación aún intenta activamente crear divisiones entre Washington y México, los medios de comunicación patrocinados por el Kremlin siguen publicando contenidos en español que desacreditan a Estados Unidos. Este año, el expresidente Dmitri Medvédev acusó a Ucrania y a Estados Unidos de reclutar a cárteles mexicanos y colombianos para luchar contra Rusia, una acusación que fue recogida por los medios de comunicación en español de la región. Esto siguió a una acusación similar difundida por la embajada rusa en Ciudad de México, que fue compartida por varios políticos de Morena. Esas afirmaciones parecían basarse en las historias de veteranos colombianos que, en gran parte impulsados por motivos económicos, se ofrecieron como voluntarios para luchar por Ucrania. Un funcionario que ha compartido regularmente contenidos de los medios de comunicación del gobierno ruso en las redes sociales es Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que controla cientos de canales de televisión y emisoras de radio en todo el país. Villamil afirmó que comparte noticias de diversos medios y que su cuenta personal de X no representa al gobierno.