¿La CIA opera en México?... The Washington Post asegura que los dos muertos en Chihuahua eran agentes

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México
/ 21 abril 2026
    ¿La CIA opera en México?... The Washington Post asegura que los dos muertos en Chihuahua eran agentes
    Un reporte periodístico señala que los dos estadounidenses muertos en un accidente en Chihuahua pertenecían a la CIA, en medio de una operación contra el narcotráfico que también dejó víctimas mexicanas. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

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Medios revelan que estadounidenses fallecidos en Chihuahua eran de la CIA. El accidente ocurrió tras un operativo antidrogas en el norte de México

El accidente ocurrido el pasado 19 de abril en el estado de Chihuahua ha tomado un giro inesperado tras la publicación de un reportaje de The Washington Post, que asegura que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el medio, ambos trabajaban como funcionarios de la embajada de Estados Unidos y estaban involucrados en operaciones relacionadas con el combate al narcotráfico en la región. La información, basada en fuentes cercanas al caso, no ha sido confirmada oficialmente por la agencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-chihuahua-con-contradicciones-sobre-la-muerte-de-agentes-de-eu-DF20164465

El incidente también dejó sin vida a dos servidores públicos mexicanos, lo que elevó la relevancia del caso en el ámbito político y de seguridad bilateral entre ambos países.

UN ACCIDENTE TRAS OPERATIVO ANTIDROGAS

Según los primeros reportes, las cuatro personas regresaban de una reunión con autoridades mexicanas tras participar en una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota. Horas después, el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera, cayó por un barranco y posteriormente explotó.

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, explicó que la operación fue planeada durante meses y que los agentes estadounidenses habrían estado realizando labores de entrenamiento a varias horas del punto donde se ejecutó la intervención.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios... dedicados a proteger a nuestras comunidades”, expresó el embajador Ronald Johnson en un mensaje difundido tras el suceso.

INVESTIGACIÓN Y TENSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se investigará si la operación cumplía con las leyes de seguridad nacional mexicanas, especialmente ante la posible participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

Hasta ahora, la Agencia Central de Inteligencia no ha emitido postura oficial, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre el alcance de sus actividades en el país y su coordinación con autoridades locales.

El caso ocurre en un contexto de presión internacional en torno al combate a los cárteles, en el que el presidente Donald Trump ha insistido en endurecer las acciones contra el narcotráfico, incluso sugiriendo medidas más agresivas en la región fronteriza.

OPERACIONES ANTINARCÓTICOS Y COOPERACIÓN BILATERAL

El reportaje también subraya que la CIA ha intensificado sus operaciones en América Latina, particularmente en México, como parte de una estrategia más amplia para contener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Las agencias federales han insistido hasta ahora en trabajar en colaboración con las autoridades mexicanas”, señala el medio, en referencia a la cooperación que, pese a tensiones, continúa siendo un eje central en la política de seguridad.

El accidente, más allá de sus causas, pone en evidencia los riesgos inherentes a este tipo de operativos y la complejidad de la relación bilateral en materia de inteligencia y combate al crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-pide-informe-a-chihuahua-por-operativo-con-embajada-de-eu-y-revisa-posible-violacion-legal-FH20149149

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO EN CHIHUAHUA

• El accidente ocurrió en una zona remota tras una operación contra un laboratorio clandestino

• La participación de la CIA no ha sido confirmada oficialmente por la agencia

• El vehículo habría caído por un barranco antes de explotar

• La operación antidrogas fue planeada durante aproximadamente tres meses

• El caso ha reavivado el debate sobre la presencia de agencias extranjeras en México

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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