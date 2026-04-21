Fiscalía de Chihuahua con contradicciones sobre la muerte de agentes de EU

Un día después de revelar un supuesto accidente vehicular donde fallecieron dos agentes adscritos a la Embajada de EU en México, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dio una nueva versión. El domingo dijo que los estadounidenses, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), regresaban de un operativo en narcolaboratorios en la zona de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

Ayer, sin embargo, dijo que los agentes daban capacitación sobre el manejo de drones en el poblado de Polanco, en el municipio de Morelos, Chihuahua, a unas seis horas de donde ocurrió el operativo antinarco.

Según el fiscal Jáuregui, agentes estatales (incluido el jefe de la AEI, Pedro Oseguera) regresaban en un convoy de seis vehículos y, en el poblado de Polanco, los agentes de EU les pidieron un “ride” para viajar a la capital del estado, donde tomarían un vuelo. Después, el vehículo donde viajaba el jefe de la AEI y los elementos estadounidenses se desbarrancó. Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió información al Gobierno de Chihuahua sobre el operativo, pues afirmó no haber sido enterada de las acciones y de la participación de agentes de EU.

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