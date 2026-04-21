Fiscalía de Chihuahua con contradicciones sobre la muerte de agentes de EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 abril 2026
    Fiscalía de Chihuahua con contradicciones sobre la muerte de agentes de EU
    El caso ha generado tensiones, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara no haber sido informada sobre las actividades ni la presencia de personal extranjero en la zona. ARCHIVO

Fiscalía de Chihuahua cambia versión sobre muerte de agentes de EU: de operativo antinarco a curso de drones, generando dudas del gobierno federal

Un día después de revelar un supuesto accidente vehicular donde fallecieron dos agentes adscritos a la Embajada de EU en México, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dio una nueva versión.

El domingo dijo que los estadounidenses, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), regresaban de un operativo en narcolaboratorios en la zona de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-pide-informe-a-chihuahua-por-operativo-con-embajada-de-eu-y-revisa-posible-violacion-legal-FH20149149

Ayer, sin embargo, dijo que los agentes daban capacitación sobre el manejo de drones en el poblado de Polanco, en el municipio de Morelos, Chihuahua, a unas seis horas de donde ocurrió el operativo antinarco.

Según el fiscal Jáuregui, agentes estatales (incluido el jefe de la AEI, Pedro Oseguera) regresaban en un convoy de seis vehículos y, en el poblado de Polanco, los agentes de EU les pidieron un “ride” para viajar a la capital del estado, donde tomarían un vuelo. Después, el vehículo donde viajaba el jefe de la AEI y los elementos estadounidenses se desbarrancó.

Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió información al Gobierno de Chihuahua sobre el operativo, pues afirmó no haber sido enterada de las acciones y de la participación de agentes de EU.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes

Localizaciones


Chihuahua
Estados Unidos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Teotihuacán: Postal mundialista

Teotihuacán: Postal mundialista
NosotrAs: 2043, un año que mis alumnas no deberían esperar

NosotrAs: 2043, un año que mis alumnas no deberían esperar
A pesar de los 6,500 millones de dólares que la IP podría invertir bajo el esquema actual, esta cifra es insuficiente para frenar la tendencia negativa en la extracción de crudo.

Pierde México terreno en inversión petrolera frente a Brasil y Venezuela
Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales.

‘El agresor fue herido por elementos de la GN, después se quitó la vida’: Gobierno de Sheinbaum sobre tiroteo en Teotihuacán
La PROFEDET informó sobre el reparto de utilidades 2026; conoce requisitos, beneficiarios y cómo reclamar el pago

Reparto de utilidades 2026: qué pasa si ya no trabajas en la empresa y cómo reclamar tu pago

Los negocios que incumplan podrían enfrentar multas de hasta más de 3 millones de pesos.

Multas de hasta 3 millones por cobrar propina obligatoria: esto deben saber restaurantes y clientes en México
Humbe visitará Saltillo este viernes 24 de abril en el Auditorio Parque Las Maravillas.

Humbe llegará a Saltillo este 24 de abril con su tour ‘Dueño del Cielo’... ¿Ya tienes tu boleto?
Castigan a jugadores de América y Toluca tras bronca en el Estadio Banorte. Helinho recibe tres partidos; Mohamed y Henry Martín también son sancionados.

América vs Toluca... Suspenden a Helinho, Mohamed y Henry Martin por la bronca en el Estadio Banorte