Sheinbaum pide informe a Chihuahua por operativo con embajada de EU y revisa posible violación legal

CDMX.- Luego de que el embajador estadounidense Ronald Johnson lamentó la muerte de dos agentes instructores de la Embajada de los Estados Unidos, así como del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de esa corporación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación vinculada a un operativo para desmantelar “narcolaboratorios” en esa entidad. En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el operativo “fue una decisión del gobierno de Chihuahua” y subrayó que, en materia de seguridad, “la relación es federal, no es estatal”.

Sheinbaum indicó que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos y señaló que se revisa si hubo una posible violación a la ley de seguridad nacional derivada del trabajo reportado con personal de la embajada. Al lamentar los fallecimientos, la titular del Ejecutivo federal dijo que el gobierno de México está en contacto con la Embajada de Estados Unidos en el país. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México”, declaró.

Añadió que se está solicitando información tanto al gobierno de Chihuahua como al gobierno estadounidense y reiteró que la cooperación bilateral se mantiene bajo límites definidos. “Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire, no hay operaciones conjuntas”, afirmó. La Presidenta indicó que desconoce a qué agencia pertenecían los agentes fallecidos y apuntó que corresponderá a la embajada proporcionar información, en la medida en que pueda difundirse sin comprometer la seguridad de las personas. También señaló que, desde el día anterior, el gabinete de Seguridad mantiene comunicación con la embajada encabezada por Ronald Johnson, y reiteró que existe un marco establecido para la actuación de personal y agencias estadounidenses en México, que deben operar bajo protocolos.

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