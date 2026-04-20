Sheinbaum pide informe a Chihuahua por operativo con embajada de EU y revisa posible violación legal

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 abril 2026
    Sheinbaum pide informe a Chihuahua por operativo con embajada de EU y revisa posible violación legal
    La titular del Ejecutivo federal dijo que el gobierno de México está en contacto con la Embajada de Estados Unidos en el país. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Investigaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Advirtió que la coordinación en seguridad tiene reglas y protocolos, y que se revisa si hubo alguna violación a la ley de seguridad nacional

CDMX.- Luego de que el embajador estadounidense Ronald Johnson lamentó la muerte de dos agentes instructores de la Embajada de los Estados Unidos, así como del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de esa corporación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación vinculada a un operativo para desmantelar “narcolaboratorios” en esa entidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el operativo “fue una decisión del gobierno de Chihuahua” y subrayó que, en materia de seguridad, “la relación es federal, no es estatal”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-se-pronuncia-por-feminicidio-de-edith-guadalupe-separan-a-funcionarios-de-fiscalia-cdmx-por-presuntas-irregularidades-GH20143603

Sheinbaum indicó que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos y señaló que se revisa si hubo una posible violación a la ley de seguridad nacional derivada del trabajo reportado con personal de la embajada.

Al lamentar los fallecimientos, la titular del Ejecutivo federal dijo que el gobierno de México está en contacto con la Embajada de Estados Unidos en el país. “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-el-registro-de-celulares-es-vital-para-localizar-a-desaparecidos-NH20142825

Añadió que se está solicitando información tanto al gobierno de Chihuahua como al gobierno estadounidense y reiteró que la cooperación bilateral se mantiene bajo límites definidos. “Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire, no hay operaciones conjuntas”, afirmó.

La Presidenta indicó que desconoce a qué agencia pertenecían los agentes fallecidos y apuntó que corresponderá a la embajada proporcionar información, en la medida en que pueda difundirse sin comprometer la seguridad de las personas.

También señaló que, desde el día anterior, el gabinete de Seguridad mantiene comunicación con la embajada encabezada por Ronald Johnson, y reiteró que existe un marco establecido para la actuación de personal y agencias estadounidenses en México, que deben operar bajo protocolos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Investigaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Holocausto perruno

Holocausto perruno
true

Trump: Un loco en la Casa Blanca
Claudia Sheinbaum defiende el registro de celulares en México; asegura que ayudará a localizar desaparecidos sin vulnerar la privacidad.

Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’
Claudia Sheinbaum informó la separación de funcionarios de la Fiscalía CDMX tras denuncias de irregularidades en el caso de Edith Guadalupe

Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades
Un nuevo frente fríose encuentra sobre el territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 45 azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Liverpool anunció su primera Venta Nocturna de 2026 del 24 al 26 de abril, con promociones en diversas categorías por la temporada del Día de las Madres.

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres
El actor Patrick Muldoon, reconocido por su papel en Starship Troopers, falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, dejando un legado en cine y televisión.

Fallece el actor de ‘Invasión’, Patrick Muldoon, tras sufrir un infarto fulminante
Santos Laguna tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero no logró concretar.

Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026