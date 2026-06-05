La CNTE amenaza con intensificar protestas a días de la Copa Mundial 2026

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    La CNTE amenaza con intensificar protestas a días de la Copa Mundial 2026
    Se intensificarán protestas de la CNTE en la CDMX Cuarto oscuro

Miembros de la CNTE aseguran que las protestas en el marco del mundial le darán difusión internacional a sus exigencias

El 5 de junio, en plenas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la tensión por el inicio del Mundial 2026 se intensifica.

En paralelo, los miembros y simpatizantes del CNTE han amenazado con que las marchas serán más contundentes a partir del 8 de junio, aproximadamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-la-cnte-al-gobierno-respuestas-claras-a-sus-demandas-concluye-mesa-sin-acuerdos-EH21157672

La intensificación de las protestas se debe a que los objetivos de la marcha no han sido aceptados por el gobierno federal; siendo estos: abrogar la Ley General del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019, mejorar las pensiones y aumentar los salarios.

¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se va a intensificar la protesta, van a llegar más compañeros entre domingo y lunes’ detalló Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE.

El comunicado se dio durante un breve informe en el Paseo de la Reforma, el cual permanece bloqueado por los manifestantes.

Se compartió que las siguientes protestas tendrán como objetivo bloquear las vialidades en las avenidas que llevan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Estadio Banorte. Se debe destacar que dichos establecimientos serán vitales para el flujo de visitantes del Mundial 2026.

Durante los bloqueos en las avenidas de Reforma, se han visualizado a los miembros del CNTE haciendo actividades recreativas. No se han reportado confrontamientos con las autoridades de la capital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/propone-gobierno-federal-a-la-cnte-crear-una-aseguradora-publica-y-fortalecer-pensionissste-IE21161779

Vamos a manifestarnos en el marco del mundial, ¿qué significa? Que la CNTE en estos momentos está en los noticieros de Francia, en los noticieros de Europa, en distintas lenguas; una ventana al mundo para decir que en este país no se han resuelto las cosas’ detalló Pedro Hernández.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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