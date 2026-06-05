La CNTE amenaza con intensificar protestas a días de la Copa Mundial 2026
Miembros de la CNTE aseguran que las protestas en el marco del mundial le darán difusión internacional a sus exigencias
El 5 de junio, en plenas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la tensión por el inicio del Mundial 2026 se intensifica.
En paralelo, los miembros y simpatizantes del CNTE han amenazado con que las marchas serán más contundentes a partir del 8 de junio, aproximadamente.
La intensificación de las protestas se debe a que los objetivos de la marcha no han sido aceptados por el gobierno federal; siendo estos: abrogar la Ley General del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019, mejorar las pensiones y aumentar los salarios.
‘¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se va a intensificar la protesta, van a llegar más compañeros entre domingo y lunes’ detalló Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE.
El comunicado se dio durante un breve informe en el Paseo de la Reforma, el cual permanece bloqueado por los manifestantes.
Se compartió que las siguientes protestas tendrán como objetivo bloquear las vialidades en las avenidas que llevan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Estadio Banorte. Se debe destacar que dichos establecimientos serán vitales para el flujo de visitantes del Mundial 2026.
Durante los bloqueos en las avenidas de Reforma, se han visualizado a los miembros del CNTE haciendo actividades recreativas. No se han reportado confrontamientos con las autoridades de la capital.
‘Vamos a manifestarnos en el marco del mundial, ¿qué significa? Que la CNTE en estos momentos está en los noticieros de Francia, en los noticieros de Europa, en distintas lenguas; una ventana al mundo para decir que en este país no se han resuelto las cosas’ detalló Pedro Hernández.