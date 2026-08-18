Fiscalía y Pronnif investigan embarazo de niña de 12 años en Múzquiz, Coahuila

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Sabinas
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    Fiscalía y Pronnif investigan embarazo de niña de 12 años en Múzquiz, Coahuila
    El Hospital General de Múzquiz notificó a las autoridades tras detectar el embarazo de la menor. ARCHIVO

La menor fue reportada estable y recibe seguimiento institucional mientras continúan las diligencias

MÚZQUIZ, COAH.- La detección de un embarazo de 34 semanas en una niña de 12 años un hospital de Múzquiz, Coahuila, movilizó a las autoridades de protección de la infancia y a la Fiscalía General del Estado, que ya realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y garantizar la atención de la menor.

La niña ingresó al Hospital General de Múzquiz debido a un supuesto malestar general. Durante la valoración médica se confirmó el embarazo y, una vez que el personal del nosocomio notificó la situación, se dio intervención a las autoridades correspondientes.

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El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño, informó que se dio vista de inmediato a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), con el propósito de iniciar las diligencias y brindar protección a la menor.

Garduño señaló que la Fiscalía y Pronnif trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos y proporcionar la atención necesaria a la familia. La menor permanece bajo seguimiento y, de acuerdo con la información disponible, su estado de salud es estable.

La niña y su familia tienen domicilio temporal en Múzquiz, aunque son originarios de Nuevo León. Como parte de las primeras diligencias, las autoridades establecieron que otro menor de 12 años es señalado como presunto padre del bebé.

Este último dato forma parte de la investigación y no constituye una determinación de responsabilidad penal. La Fiscalía deberá establecer las circunstancias en que ocurrió el embarazo y, en su caso, determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación aplicable.

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Por tratarse de una niña, las autoridades mantienen bajo reserva sus datos personales y desarrollan las actuaciones correspondientes con medidas de protección para evitar su revictimización.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una imputación penal derivada del caso. La investigación continúa mientras las instituciones involucradas mantienen el seguimiento médico, de protección y jurídico de la menor.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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