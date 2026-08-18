Detienen a pareja investigada por feminicidio de niña de 2 años en Nuevo León

La madre y el padrastro de la pequeña de dos años que murió por una contusión en el abdomen, fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio de la menor en Nuevo León. Dicha captura se realizó después del inicio de la investigación por la muerte de la niña Cinthia Geraldine ‘N’, quien falleció en el Hospital Metropolitano de Monterrey horas después de que su madre y su padrastro la llevaran con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Itzel Zulema ‘N’, de 23 años, y José Antonio ‘N’, de 26, fueron ubicados por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cuando circulaban en una motocicleta por calles de la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que personal pericial del Estado ubicó a los presuntos responsables y les marcaron el alto; se detalló que ambos fueron arrestados en flagrancia por un delito contra la salud, debido a que llevaban consigo varias dosis de narcóticos, una báscula y teléfonos celulares.

MUERE BEBÉ DE 2 AÑOS EN HOSPITAL METROPOLITANO La investigación por la muerte de la menor se inició luego de que fuera trasladada para recibir atención médica en el Hospital Metropolitano, pese a la intervención del personal médico, notificaron su fallecimiento durante los primeros minutos del domingo 16 de agosto. La FGJNL estableció posteriormente, mediante estudios periciales, que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen. Además, la menor presentaba lesiones en distintas regiones anatómicas.

Las autoridades investigan una agresión física por razones de género ocurrida entre el sábado 15 y el domingo 16 de agosto en una vivienda de la colonia Primero de Mayo. Dicha situación generó la intervención de las autoridades de Nuevo León, luego de que el personal médico detectara indicios que hicieron presumir que las heridas no correspondían a un accidente. MADRE Y PADRASTRO ABANDONARON A LA NIÑA EN EL HOSPITAL La madre y su pareja abandonaron las instalaciones del Hospital Metropolitano después de ingresar a la menor, por lo que realizaron acciones para ubicarlos y conocer la versión de los hechos. Como parte de las indagatorias, agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron un cateo en el inmueble.

La diligencia fue autorizada por un juez y permitió localizar indicios que ahora son sometidos a estudios científicos para determinar su relación con los hechos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas las indagatorias y trabaja en la integración de evidencias, testimonios y resultados periciales para esclarecer el fallecimiento que se persigue por feminicidio y otra por delito contra la salud. (Con información de El Universal)