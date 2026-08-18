Reitera IMEF preocupación por deuda de 60% del PIB

Con la falta de crecimiento económico, es probable que la deuda bruta del sector público llegue a un nivel de 60 por ciento del PIB este año, insistió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“No podemos dejar de reiterar nuestra preocupación por el ritmo de crecimiento de la deuda, originada por un proceso de consolidación fiscal que nos lleva a pensar que no logrará su objetivo de reducirse a 3 por ciento, y que seguramente concluirá el año ligeramente por debajo de 5 por ciento.

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“Con la falta de crecimiento, el indicador de deuda bruta del sector público con respecto al PIB probablemente llegará a 60 por ciento este año, cuando la SHCP planteó 52 por ciento en su documento de Criterios Generales de Política Económica para 2026”, dijo Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, en conferencia de prensa.

Un factor que agrava el panorama, añadió, es que, a pesar de la reducción de las tasas de interés, los gastos financieros del Gobierno con respecto a sus ingresos totales se encuentran ya por encima de 15 por ciento persistentemente.

“Estos dos indicadores de apalancamiento son disparadores automáticos en las metodologías de las calificadoras que pudieran detonar una perspectiva negativa en los siguientes meses. “No sorprende que dos analistas de distintas calificadoras se pronunciaran en fechas recientes con preocupación acerca de la lentitud de avance en la consolidación fiscal”, indicó Gutiérrez Mora. A junio de este año, la deuda bruta del sector público alcanzó los 20.3 billones de pesos, más del doble que en diciembre de 2018 y cuatro puntos del PIB por arriba de lo esperado en el documento de Criterios de Hacienda.

Sobre el comportamiento del PIB en el segundo trimestre, el IMEF dijo que es muy probable que el Mundial de futbol haya agregado marginalmente una mejora al crecimiento del periodo, pero que aún no se cuenta con datos duros más completos a junio y julio que permitan tener una evaluación completa del impacto económico del evento deportivo y poder concluir si la tasa de 2.1 por ciento fue un efecto pasajero o no.