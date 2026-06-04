Exige la CNTE al gobierno respuestas claras a sus demandas; concluye mesa sin acuerdos

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    Exige la CNTE al gobierno respuestas claras a sus demandas; concluye mesa sin acuerdos
    La líder de la Sección 22 alegó que sí hay posibilidad presupuestal para abrogar la Ley del ISSSTE. Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora informaron que no se logró ningún acuerdo tras los diálogos sostenidos este jueves

CDMX.-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó este jueves la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Secretaría de Educación (SEP) y el ISSSTE, en espera de una nueva apuesta que permita alcanzar un acuerdo.

Menos de tres horas después los integrantes de la Coordinadora salieron de la reunión sin acuerdos, así lo informaron a la prensa poco después de la una de la tarde.

“Acudimos a esta mesa para hacerle saber al Gobierno federal, a los Secretarios de Estado, que la respuesta no cubre nuestras demandas centrales”, dijo la líder de la Sección 22, Yenny Pérez.

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“En ese sentido, nuestra exigencia sigue siendo puntual; respuestas claras a las demandas que ya hemos planteado a este gobierno”.

Anoche, la Asamblea Nacional Representativa (ANR) sesionó por cinco horas y determinó que la proyección para devolver la asignación de plazas al Gobierno y sindicatos y el “fortalecimiento” del PENSIONISSSTE no alcanzan a satisfacer sus demandas.

ARGUMENTAN QUE SÍ HAY PRESUPUESTO

Pérez alegó que sí hay posibilidad presupuestal para abrogar la Ley del ISSSTE y, además, aceptó que ya no se trata de presentar alternativas, sino de un tema político.

“Es cierto que nosotros tenemos nuestros propios espacios, que hemos trabajado también alternativas, ya sea para la reforma educativa, ya sea para la Ley del ISSSTE de 2007.

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“Sin embargo, también es claro que esto se refiere a temas políticos, que hubo una promesa de campaña de la propia Presidenta de la República y que hoy se retracta de lo que mencionó en su momento”, sostuvo.

Anoche, de último momento, la CNTE metió a la orden del día de la discusión la invitación a retomar el diálogo hoy a las 10:00 horas; fuentes magisteriales apuntaron que aceptaron porque el Gobierno les anunció que tenía una nueva propuesta para resolver su exigencia de devolver el sistema de pensiones a cuentas individuales.

PROTESTA DE HOY SERÁ PACÍFICA, ASEGURAN

Por otro lado, los inconformes aseguraron que las protestas de hoy, en las casetas de entrada a la Ciudad de México, se llevarán a cabo de manera pacífica.

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“Siempre vamos a una protesta pacífica, creo que sí es necesario nuevamente insistir que la agresión vino del otro lado y hemos mostrado: aquí están las pruebas de lo que lanzaron y ustedes fueron testigos el día lunes de dónde venían estos proyectiles”, dijo el líder de la sección 9, Pedro Hernández, mientras mostraba la bala de goma que cayó sobre el ojo del profesor Proceso Columbo.

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