¿Te pueden quitar la visa si tu hijo nace en Estados Unidos? Trump responde

La nueva medida de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “Fin al Turismo de Nacimientos”, faculta a los agentes migratorios y consulares a negar visas, rechazar el ingreso de extranjeros con hijos nacidos el territorio e incluso imponer prohibiciones permanentes de entrada. La nueva política migratoria ha ocasionado que aquellas madres que optaron por realizar turismo de maternidad para el nacimiento de sus hijos estén expuestas al retiro del documento, así como a los padres de los ciudadanos estadounidenses que no han vivido por un plazo en Estados Unidos.

¿QUÉ ES EL TURISMO DE MATERNIDAD? También llamado como turismo de nacimiento, es una práctica mediante en la que personas extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y puedan acceder a la ciudadanía por nacimiento. En otros casos, las familias buscan un hospital de mayor nivel que los ubicados en la frontera de México y al contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. Históricamente, mujeres cruzaban a El Paso, Texas, desde México para atender su parto Sin embargo, existen casos de personas entran al país con una visa de no inmigrante, como las de turismo. Aunque la Casa Blanca considera que la ciudadanía estadounidense no debe obtenerse mediante el “uso indebido de visas temporales”, al considerarse un abuso de categorías migratorias creadas para actividades temporales, como turismo, estudios o intercambios culturales. El Gobierno de Estados Unidos afirma que existen empresas dedicadas a promover viajes de mujeres embarazadas hacia Estados Unidos mediante publicidad y promesas relacionadas con la ciudadanía de los hijos nacidos en el país. ¿TE PUEDEN QUITAR LA VISA? De los puntos más relevantes del decreto es que instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a fortalecer las medidas para detectar y sancionar este tipo de casos, contempla algunas acciones como: - Negar visas o autorizaciones de viaje a quienes pretendan ingresar al país para dar a luz;

- Impedir la entrada a personas sospechosas de participar en turismo de maternidad;

- Expulsar a extranjeros que hayan participado en esta práctica;

- Actuar contra empresas, organizaciones o individuos que faciliten estos viajes;

- Abriendo la puerta a la sanción más drástica: la revocación de la visa previamente otorgada y prohibición permanente del ingreso.

¿POR QUÉ TRUMP IMPLEMENTÓ ESTA MEDIDA? La actual administración de Estados Unidos sostiene que el turismo de nacimientos afecta la integridad del sistema migratorio, ya que esta práctica permite que personas extranjeras utilicen sus visas de turismo o similares para obtener beneficios migratorios permanentes. Así como que consumen recursos consulares y de control fronterizo que deberían destinarse a solicitantes legítimos. Al debilitar la confianza pública en la aplicación de las leyes migratorias con el fin de afectar los esfuerzos relacionados con la seguridad nacional de EU. “La política oficial será garantizar que las visas de no inmigrante sean utilizadas únicamente para los fines para los que fueron creadas y evitar que se empleen como vía indirecta para obtener beneficios migratorios permanentes”, menciona el documento. Desde finales del año pasado, el flujo de mujeres migrantes embarazadas que buscan atención médica ha disminuido alrededor de un 60% que puede estar relacionado tanto con la disminución en el tránsito migratorio como con las nuevas restricciones impuestas por el gobierno estadounidense, según Karen Garza, responsable del control prenatal en la unidad “Todos Somos Mexicanos”. La postura de las autoridades estadounidense ha sido calificada por algunos sectores como una medida que afecta derechos fundamentales y altera el dinamismo histórico de la frontera, ya que las medidas también pueden tener un impacto negativo, advirtió, en mujeres migrantes que no necesariamente planearon dar a luz en Estados Unidos, pero que llegan embarazadas a la frontera y requieren atención médica urgente.

¿HAY EXCEPCIONES? La orden podrá otorgar exenciones en determinados casos para la adquisición de la ciudadanía estadounidense por nacimiento por razones humanitarias o cuando las autoridades consideren que la entrada de una persona extranjera responde a un interés nacional para Estados Unidos. Aunque la decisión quedará a discreción de las autoridades federales competentes. La firma de esta orden ejecutiva se suma a los esfuerzos de Trump para endurecer los controles migratorios y limitar lo que su administración considera vacíos legales dentro del sistema de visas.

CONTEXTO EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS Clínicas y hospitales en Ciudad Juárez se preparan para atender un mayor número de nacimientos, por lo que la situación refleja una nueva etapa en la relación entre Ciudad Juárez y El Paso, ciudades que por décadas han compartido no sólo vínculos económicos y culturales, en el marco de la restricción en las políticas migratorias. Mientras que en Coahuila, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Piedras Negras, Héctor Rodríguez López, advirtió que la medida genera incertidumbre, pero también podría representar una oportunidad de aumento en la derrama económica en la frontera mexicana. “Al menos en el corto plazo, podría haber cierto beneficio, porque sobre todo ante la incertidumbre, muchas personas van a pensarlo dos veces en ir a Estados Unidos por el temor a que se les retire su visa. Esas personas que con periodicidad iban, ahora van a tener un consumo en nuestra ciudad, llámese gasolina, víveres, ropa”, dijo. No obstante, estimó que esos beneficios podrían tener una corta duración, tendencia que se ha visto a raíz de otras medidas migratorias en los últimos años, cuyos efectos positivos luego se ven diluidos cuando los ciudadanos retoman la confianza para cruzar a suelo estadounidense. Entre los efectos negativas, señalan que muchos de los visados de residencia también están relacionados con hijos menores que nacieron antes de regularizar su situación y no van a querer viajar a Piedras Negras donde consumen. Rodríguez destacó que la industria médica de Piedras Negras, específicamente el sector de ginecología privada, podría ser de las más beneficiadas. “Yo he escuchado hasta tres casos de mujeres que mejor desistieron de dar a luz en Estados Unidos, porque es un riesgo. Eso finalmente va a impactar positivamente a los prestadores de esos servicios de este lado”, dijo.

MÁS DE 600 VISAS REVOCADAS “La ciudadanía americana no está en venta”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. A raíz de la implementación de la medida, Estados Unidos ha revocado cerca de 600 visas a nivel mundial por el llamado “turismo de maternidad”. El Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento además enfoca sus esfuerzos en establecer medidas para revocar los visados de quienes participan en esta práctica o la facilitan y desmantelar las redes que se lucran con este abuso, en una práctica generalizada que involucra a ciudadanos de países de todas las regiones del mundo. En un comunicado, el Departamento de Estado resaltó que su titular, Maro Rubio, cuenta con amplias facultades discrecionales para revocar el permiso, y la administración Trump “está comprometida” a ejercer dicha autoridad para proteger la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos.

El jueves 6 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para crear excepciones en casos como el llamado “turismo de maternidad”. El texto ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuando la madre no se encuentre regularmente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano estadunidense ni residente permanente regular. La Casa Blanca sostiene que el fallo del Supremo permite establecer estas excepciones porque, según su interpretación, la Decimocuarta Enmienda no cubre a personas que no estén “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos. La orden también menciona como posibles excepciones a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.