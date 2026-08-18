¡El regreso de la ‘Reina del Pop’! Madonna hace historia y lidera las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2026

Llegó el momento en el que la cultura pop tiene la atención internacional con las nominaciones rumbo a la edición 2026 de los MTV Video Music Awards, donde Madonna recuerda por qué es considerada una de las estrellas más importantes de varias generaciones, al lograr el récord de 11 menciones. La estrella, que recién lanzó su exitoso álbum ‘Confessions II’, logró cautivar a la audiencia y, claro, a los productores del show con las diversas categorías que disputará. La ‘Reina del Pop’ compite por 11 premios en la ceremonia de este año, incluidos Video, Artista y Canción del Año, además de Mejor Colaboración, Dance, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales. Si arrasa, empataría con Beyoncé y Taylor Swift por el título de la artista con más premios en la historia de los VMA. Beyoncé y Swift tienen 30 cada una.

ARIANA, TAYLOR Y LISA La recién casada Taylor Swift es la segunda más nominada del año, detrás de Madonna, con nueve menciones. Si se lleva aunque sea un premio, se convertirá en la artista con más galardones en la historia de los VMA. Les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete nominaciones, así como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, con cinco. LISA, de Blackpink, tiene cuatro. Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean empatan con tres. La lista de nominados en la categoría de Artista del Año la completan Grande, Mars, Carpenter y Morgan Wallen, además de Madonna y Swift.

MI GENTE LATINO Esta contienda se extiende a otros géneros, como el de Mejor Latino, que premia al mejor videoclip y en el que figuran nombres como el puertorriqueño Bad Bunny, con ‘NUEVAYoL’; la colombiana Karol G, con ‘Papasito’; la española Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia, por ‘La Perla’; o Anitta con Shakira, por ‘Choka Choka’. Shakira, además, parte con doble nominación en esta categoría junto a Burna Boy por ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial, además de las propuestas de Fuerza Regida con ‘TU SANCHO’ y la terna integrada por Ryan Castro, Kapo y Gangsta con ‘LA VILLA’. Por su parte, el apartado a Mejor K-Pop, categoría que premia el mejor videoclip del género, incluye a la banda BTS con ‘SWIM’; Blackpink, con ‘Jump’; Katseye, con ‘Pinky Up’; la colaboración de LE SSERAFIM junto a J-Hope, por ‘SPAGHETTI’; Lisa, con ‘Dream feat. Kentaro Sakaguchi’, y Cortis, con ‘REDRED’.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PREMIOS MTV 2026? La ceremonia se podrá ver en México el próximo 27 de septiembre, en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, luego de muchos años de realizarse en Nueva York. La transmisión será por Pluto TV, Paramount+ y el canal por cable MTV Latinoamérica, a las 19:30 horas.