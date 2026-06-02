La CNTE desnuda a ‘Gigantes del Mundial’ en Paseo de la Reforma

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    La CNTE desnuda a ‘Gigantes del Mundial’ en Paseo de la Reforma
    La CNTE derribó estatuas alusivas a la Copa Mundial Cuarto oscuro

A pocos días de la Copa Mundial, miembros de la CNTE protestaron por las calles de la Ciudad de México

El 2 de junio, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en protesta por el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

Los simpatizantes y miembros de la CNTE, a causa de la ausencia de acuerdos con la administración federal de Sheinbaum, tomaron las calles de la capital desde el primero de junio. Entre sus exigencias destacan la abrogación de la Reforma Educativa de 2019 y la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para volver a un sistema de pensiones solidario sin Afores.

Durante sus protestas, se han registrado actos de vandalismo y enfrentamientos contra operativos antimotines en la Ciudad de México. A pocos días de que se celebre la Copa Mundial del 2026, se detalló que los miembros del CNTE derribaron, desnudaron y vandalizaron las estatuas de jugadores de futbol.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alista-la-cnte-paro-indefinido-marcharan-el-lunes-al-zocalo-BF21066340

Las estatuas adornaban el Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia; se viralizó un metraje donde muestra supuestos integrantes de la CNTE derribando con cuerdas las muestras de la exposición ‘Gigantes del Mundial’, del taller Zion-art-studio. Con grafiti, marcaron el pecho de las estatuas con la frase ‘La CNTE vive’. Hasta el momento, no se ha reportado detenidos o mayores enfrentamientos con las autoridades.

Por su parte, representantes de la CNTE afirmaron que, tras concluir la primera parte de la mesa de diálogo con las secretarías de Gobernación y de Educación, todavía no existe una fecha definida para que la presidenta se reúna con la comisión magisterial.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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