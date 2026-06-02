La CNTE desnuda a ‘Gigantes del Mundial’ en Paseo de la Reforma

El 2 de junio, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en protesta por el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Los simpatizantes y miembros de la CNTE, a causa de la ausencia de acuerdos con la administración federal de Sheinbaum, tomaron las calles de la capital desde el primero de junio. Entre sus exigencias destacan la abrogación de la Reforma Educativa de 2019 y la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para volver a un sistema de pensiones solidario sin Afores.

Durante sus protestas, se han registrado actos de vandalismo y enfrentamientos contra operativos antimotines en la Ciudad de México. A pocos días de que se celebre la Copa Mundial del 2026, se detalló que los miembros del CNTE derribaron, desnudaron y vandalizaron las estatuas de jugadores de futbol.

Las estatuas adornaban el Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia; se viralizó un metraje donde muestra supuestos integrantes de la CNTE derribando con cuerdas las muestras de la exposición ‘Gigantes del Mundial’, del taller Zion-art-studio. Con grafiti, marcaron el pecho de las estatuas con la frase ‘La CNTE vive’. Hasta el momento, no se ha reportado detenidos o mayores enfrentamientos con las autoridades. Por su parte, representantes de la CNTE afirmaron que, tras concluir la primera parte de la mesa de diálogo con las secretarías de Gobernación y de Educación, todavía no existe una fecha definida para que la presidenta se reúna con la comisión magisterial.

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