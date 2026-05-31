Alista la CNTE paro indefinido; marcharán el lunes al Zócalo

CDMX.- A unas horas del arranque del paro indefinido de labores convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, acusó a los gobiernos federal y capitalino de “amurallar” el Zócalo para privilegiar los preparativos del Mundial de Futbol 2026 por encima de las demandas de los trabajadores. En un video difundido en sus redes sociales, el dirigente magisterial y director de la escuela primaria “Centauro del Norte”, aseguró que la movilización nacional comenzará este lunes con una marcha del Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, donde la Coordinadora pretende instalar un plantón.

Hernández dijo que tanto los gobiernos de la Ciudad de México y el federal han puesto todos sus esfuerzos al servicio del evento deportivo internacional, al que calificó como un espectáculo alejado de las necesidades de la mayoría de la población.

Señaló que los altos costos de acceso a los estadios excluyen a los trabajadores y que los principales beneficios económicos terminarán en manos de empresas privadas, televisoras y corporaciones vinculadas a la organización del torneo.

EL MUNDIAL, UN NEGOCIO PARA UNOS CUANTOS Afirmó que el Mundial ha sido convertido en un negocio que poco tiene que ver con la afición popular al futbol y advirtió que lejos de representar una oportunidad de desarrollo, dejará pendientes las demandas sociales y laborales del país. Indicó que mientras las autoridades destinan recursos y facilidades para la realización del torneo, continúan sin resolverse problemáticas relacionadas con salarios, pensiones y derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Ante este escenario, confirmó que el movimiento retomará las calles de la capital del país a partir de este lunes como parte de una nueva fase de presión hacia el gobierno federal.

SALDRÁN DE NUEVO A LAS CALLES Hernández expresó su expectativa de que las autoridades rectifiquen las medidas de resguardo instaladas en el primer cuadro de la ciudad y permitan el desarrollo de las protestas en el espacio donde históricamente se han concentrado las manifestaciones sociales. El dirigente insistió en que la decisión de blindar el Zócalo envía el mensaje de que las autoridades están más preocupadas por garantizar el éxito mundialista que por atender las exigencias de los trabajadores.

Por ello, sostuvo que la respuesta organizada del magisterio y de diversos sectores populares se expresará nuevamente en las calles, en una jornada de lucha que arrancará con el paro indefinido y la instalación de un plantón en el corazón político del país. HAY DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO: ROSA ICELA La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se avanza en las negociaciones con la disidencia magisterial, pero no descartó que durante el mundial de futbol se presenten movilizaciones. Entrevistada al llegar al Monumento a la Revolución para asistir al mitin que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación recalcó que el gobierno está en la mejor disposición de llegar a acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero señaló que “una negociación es de un lado y de otro”. Reconoció que la abrogación de la Ley del ISSSTE es uno de los temas que está trabando las pláticas, “pero no quisiera adelantarme antes de lo que se está planteando en la mesa, porque no es un porcentaje, porque depende cada uno de los puntos”.

“Vamos a avanzar, a avanzar. Eso sí se los se los prometo”. Dijo que hay garantías para que todos todos los eventos del Mundial se lleven a cabo, aunque reconoció que puede hacer manifestaciones y movilizaciones magisteriales.

“Pues vamos a estar avanzando, dependiendo de los acuerdos. Nosotros estamos conscientes de eso, pero nosotros estamos esperando a un millón de visitantes a nuestro país y queremos que los problemas estén resueltos muchos de los problemas, si no resueltos, que tengan avances. Eso es importante”, subrayó. Puntualizó que lo que preocupa al gobierno es la afectación a terceras personas. “Nos afecta, no a nosotros, los servidores públicos, les afecta a los ciudadanos. Y ese llamado siempre hacemos, pero, pues, siempre está el debate, la paradoja entre la libre manifestación y el libre tránsito. Entonces, queremos que las dos puedan convivir”, apuntó.

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