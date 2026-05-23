La extorsión ahoga a Cuautla y se convierte en un negocio muy redituable para el crimen organizado

Las víctimas temen por su vida y apoquinan la cantidad pedida, bajo la amenaza de sufrir atentados armados o de encontrar sus negocios incendiados.

La extorsión en Cuautla y otros municipios de la zona oriente es tan redituable que hasta hombres de la tercera edad, montados en bicicleta, visitan a comerciantes y entregan papelitos con números telefónicos y amenazas de muerte.

Basta escuchar el nombre de Júpiter Araujo, líder del Cártel del Pacífico, para cerrar el círculo de intimidación y doblegar a las víctimas, dicen familiares de comerciantes extorsionados.

Júpiter Araujo, alias El Barbas, es aliado del Cártel de Sinaloa y es el hombre que desató el Operativo Enjambre en Morelos y la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como la fuga del edil de Cuautla, Jesús Corona, tras su reunión en un jardín del municipio de Totolapan, altos del estado de Morelos.

Hasta este viernes, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada había ejecutado siete de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas de un juez contra alcaldes y políticos surgidos de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena por delitos de delincuencia organizada y extorsión.

Sólo el exedil de Yecapixtla Irving Sánchez Zavala es acusado de apropiarse de un pozo de agua para un fraccionamiento habitacional.

Sobre el operativo federal, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar afirmó que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para combatir el delito de extorsión en esta entidad.

Los registros más recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cifran en 279 denuncias recibidas por el delito de extorsión en estos primeros cinco meses del presente año.

En ese mismo periodo, pero de 2024, las autoridades tramitaron 147 acusaciones, y en 2025, en igual lapso, 143 denuncias.

El comparativo en los últimos tres años arroja un aumento de casi 100% en el número de denuncias.

En los primeros cinco meses de 2025, la fiscalía estatal detuvo a 94 personas por ese delito y resolvió 96 asuntos, mientras que en el mismo periodo, pero de 2026, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a 96 personas, y el Ministerio Público resolvió 198 casos.

Extorsión en bicicleta

El 7 de enero de este año, Víctor Manuel Iñiguez, un hombre pasado de los 60 años, montó su bicicleta y se dirigió hacia un negocio de la colonia Cuautlixco, en Cuautla.

Estacionó su bici y caminó hacia la cortina del comercio; con cuidado colocó una hoja de cuaderno debajo de la cortina de metal con una leyenda de extorsión y una amenaza.

Requería una cantidad para no hacer daño a los propietarios y dejó su número de cuenta bancaria para recibir el depósito.

A la semana siguiente, el 13 de enero, como a las 8:00 horas regresó al mismo negocio y dejó otra nota y se retiró.

Como a las 14:30 de ese mismo día, Víctor Manuel volvió montado en su bicicleta y exigió el pago a los comerciantes porque de lo contrario balacearía y quemaría sus negocios, además de causar daño al matrimonio.

La fiscalía revisó el modus operandi del presunto extorsionador y encontró similitudes en otros 12 casos integrados en carpetas de investigación por el mismo delito.

Don Víctor sigue bajo proceso, mientras uno de sus hijos purga condena de 50 años de prisión, por secuestro, en la cárcel distrital del municipio de Jonacatepec, también oriente de Morelos.

En Cuautla se cuentan por docenas los casos de extorsión, pero las víctimas ocultan sus voces, tienen miedo frente al nivel de violencia ejercida por los grupos delictivos.

Sólo este jueves el conductor de una unidad de transporte público de la Ruta 9 fue objeto de un ataque armado.

Los transportistas recordaron que recientemente ya habían denunciado presuntas extorsiones, situación que incluso los llevó a suspender actividades durante tres días para exigir mayor seguridad y atención por parte de las autoridades.

Ley contra la extorsión

En septiembre de 2025 entró en vigor la nueva ley contra el delito de extorsión con la modalidad de castigar con más rigor a los encargados de entregar los “papelitos” a las víctimas.

Una semana después fue detenido Francisco Daniel “N”, alias Hulk, quien poseía entre sus pertenencias droga y un papelito con el nombre de la víctima y la leyenda: “paga o te quemo tu local, comunícate en 10 minutos, atente a las consecuencias”.

Con un papel similar de extorsión fueron detenidos Cristina “N”, alias La China, así como Andrés “N”, quienes se identificaban con el grupo delictivo de El Barbas.

Sin embargo, se estableció que también forman parte del grupo liderado por El Vara, quien fue detenido meses después.

El Congreso de Morelos tipificó como delito el uso de “papelitos”, mensajes y mantas utilizados por grupos delictivos para extorsionar a comerciantes y ciudadanos.

También estableció penas de ocho a 16 años de prisión y multas de hasta mil 500 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) a los portadores de documentos físicos o digitales con el objetivo de amenazar para obtener un lucro indebido. Desde entonces el delito se persigue de oficio.