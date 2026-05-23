Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera

La propuesta fue planteada en medio del debate sobre la participación de actores externos en asuntos políticos nacionales y en el contexto de recientes señalamientos realizados desde Estados Unidos contra diversos personajes políticos mexicanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la iniciativa presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para anular procesos electorales en caso de comprobarse injerencia extranjera.

“ Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa”, afirmó.

Posteriormente, la presidenta manifestó públicamente su respaldo al proyecto impulsado por el legislador morenista.

“Está interesante. Ayer me mandó una nota y me preguntó qué me parecía”, comentó Sheinbaum durante la llamada “mañanera” .

Durante la conferencia matutina de este viernes 22 de mayo, la mandataria explicó que Monreal le consultó previamente sobre la iniciativa antes de presentarla formalmente en el Congreso.

PROPUESTA PLANTEA NULIDAD DE ELECCIONES POR INTERVENCIÓN

La iniciativa promovida por Ricardo Monreal contempla modificaciones al artículo 41 de la Constitución para establecer la nulidad de elecciones cuando se determine la existencia de injerencia extranjera en los procesos democráticos del país.

Al respecto, Sheinbaum sostuvo que las decisiones electorales deben corresponder únicamente a los ciudadanos mexicanos y a las instituciones nacionales.

“Yo creo que está bien, aquí decidimos nosotros. Si se demuestra que hubo injerencia de otros países que se haga la nulidad”, declaró.

La propuesta también implicaría ajustes a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y otras disposiciones relacionadas con los procesos electorales y los mecanismos de revisión de resultados.

ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS DAN PASO A PROPUESTA

La discusión ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención provisional de diez personas mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según los señalamientos mencionados durante el debate político, Rocha Moya contaría con protección de seguridad federal y estatal para preservar su integridad.

La iniciativa de Monreal también se da en el contexto de otra propuesta impulsada por la presidenta Sheinbaum relacionada con mecanismos de revisión de perfiles de candidatos para evitar que personas presuntamente vinculadas al crimen organizado puedan competir por cargos de elección popular.

Dicha propuesta presidencial contempla la creación de una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral para evaluar candidaturas y, en su caso, descartar perfiles relacionados con actividades ilícitas.

MONREAL CITA CASOS DE AMÉRICA LATINA

Ricardo Monreal explicó que su iniciativa toma como referencia experiencias recientes registradas en países de América Latina relacionadas con presuntas intervenciones extranjeras en procesos políticos.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, uno de los ejemplos señalados fue el presunto respaldo de Estados Unidos a José Antonio Kast en Chile y a Rodrigo Paz Pereira en Bolivia.

El coordinador de Morena argumentó que la propuesta busca establecer mecanismos legales para proteger la soberanía nacional y la autonomía de los procesos electorales mexicanos.