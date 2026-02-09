La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa

El 8 de febrero se confirmó el hallazgo, del cuerpo sin vida, de Jesús Antonio de la O Valdez, uno de los 10 mineros desaparecidos. Con dicha confirmación se sumaron 4, tras haber sido privados de su libertad, hace dos semanas en Concordia, Sinaloa.

Hasta la mañana del 9 de febrero, las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa solo habían identificado 4 mineros; Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda y Jesús Antonio de la O Valdez.

Sin embargo, en la tarde del presente día, la Fiscalía General de la República comunicó el hallazgo de un quinto minero de Vizsla Silver Corp, en el municipio de Concordia.

Las autoridades de la Fiscalía, respecto al quinto minero en ser identificado en la Fosa Clandestina de El Verde, no han comunicado la identidad de la víctima para los medios, pero se asegura que pertenece a los 10 desaparecidos.

‘Es importante mencionar que la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero’ redacta el comunicado de la FGR.

La coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), junto con las autoridades estatales, han concluido en el hallazgo de otros 5 cuerpos, en la mencionada fosa clandestina. Sin embargo, no se ha confirmado si son los mineros restantes.