La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa
    La FGR confirma el hallazgo de 5 mineros de los 10 desaparecidos en Sinaloa FOTO: CUARTO OSCURO | César Gómez Reyna

Los cuerpos sin vida de los mineros fueron localizados en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

El 8 de febrero se confirmó el hallazgo, del cuerpo sin vida, de Jesús Antonio de la O Valdez, uno de los 10 mineros desaparecidos. Con dicha confirmación se sumaron 4, tras haber sido privados de su libertad, hace dos semanas en Concordia, Sinaloa.

Hasta la mañana del 9 de febrero, las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa solo habían identificado 4 mineros; Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda y Jesús Antonio de la O Valdez.

TE PUEDE INTERESAR: Exige sector minero fortalecer investigaciones y seguridad tras desaparición de trabajadores

Sin embargo, en la tarde del presente día, la Fiscalía General de la República comunicó el hallazgo de un quinto minero de Vizsla Silver Corp, en el municipio de Concordia.

Las autoridades de la Fiscalía, respecto al quinto minero en ser identificado en la Fosa Clandestina de El Verde, no han comunicado la identidad de la víctima para los medios, pero se asegura que pertenece a los 10 desaparecidos.

Es importante mencionar que la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero’ redacta el comunicado de la FGR.

La coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), junto con las autoridades estatales, han concluido en el hallazgo de otros 5 cuerpos, en la mencionada fosa clandestina. Sin embargo, no se ha confirmado si son los mineros restantes.

TE PUEDE INTERESAR: Suman cinco mineros identificados en fosa de Concordia; FGR aún sin reporte oficial

Hasta el momento, las diligencias de la investigación han detenido a 4 presuntos sospechosos. Fueron dispuestos con las instituciones correspondientes, mientras el personal pericial mantiene la búsqueda en el estado de Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Multihomicidio
Fosas Clandestinas

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción